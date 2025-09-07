VIDEO.- Los dos polos de la elección en La Plata: votar a los 87 y a los 16, con la misma emoción

VIDEO.- Así arrancó la votación en La Plata: mesas sin armar, filas y falta de autoridades y problemas para consultar el padrón electoral on line
En La Plata se vive un domingo especial movilizado por una soleada jornada electoral en donde las historias de vida comienzan a cruzarse al calor de los derechos de la ciudadanía a escoger a sus representantes. En nuestro país, atravesado por oscuras épocas de dictadura en las que se suprimió el derecho de elegir libremente, quienes se acercan a las urnas no sólo disfrutan del ejercicio democrático, sino que también tiene mucho para contar al respecto, como es el caso de Ángel Catala que a sus 87 años sigue yendo feliz a emitir su sufragio, o de Sofía que con apenas 16 se acercó a las urnas por primera vez y dio a conocer sus sensaciones sobre este acontecimiento en su vida personal.
Contento por participar de una nueva elección, Ángel, quien dedicara gran parte de su vida a la química y la bioquímica y se desempeñara como profesor en Ciencias Exactas de la UNLP, le contó a EL DIA que el hecho de votar le produce "la satisfacción de haber ejercido mis derechos". Según analizó, "nos corresponde poder hacerlo dentro de la ley".
También habló de sus expectativas para estas elecciones. "Espero que sean para bien, para que los ciudadanos se expresen y puedan contribuir a mejorar la calidad de nuestros gobiernos". "Creo que es algo que hacemos siempre bajo esas condiciones. La actitud de ir a votar debe pasar por ahí", consideró.
Ángel votó en un momento particular de su vida. Si bien ya no ejerce como académico de la UNLP, resaltó su condición de investigador Ad Honorem del CONICET. "Soy Doctor en Ciencias Químicas con Orientación en Biología. Investigué toda mi vida, tengo más de 150 publicaciones, publiqué más de 30 libros, tesis doctorales y me dediqué a la docencia", contó.
Vecino del centro de La Plata, desde el colegio Monseñor Rasore de 46 entre 7 y 8, en donde ejerció el voto tras algunas demoras, se definió como "un testigo del tiempo". En ese sentido recordó y reflexionó que "la democracia es fundamental para poder realizarse, recorrí 47 países y me he dado cuenta de que a nuestro país le falta mucho todavía en cuanto está atrasado en múltiples órdenes de la vida". "Hay que votar, siempre lo hice y ese es vital para cambiar", afirmó.
Desde un lugar diferente, ya que viene dando sus primeros pasos, votó Sofía, una joven platense de 16 años. Igual que Ángel, vive en un barrio cerca del centro de la Ciudad. Ella habló más que nada de esta primera experiencia ante las urnas.
Según explicó, "en el colegio nos hablaron bastante de la importancia de votar y eso motivó bastante". Y añadió que "en la familia también me motivaron bastante y eso fue clave para que viniera".
Tras emitir su voto, la joven redondeó que "fue una linda experiencia haber venido". Y celebró el hecho concurrir a votar "acompañada de mi papá Luis y de mi mamá Soledad".
