Insólito: la corrió la policía porque no quería ser autoridad de mesa en La Plata

La escena se vivió en la escuela de 7 y 33

Insólito: la corrió la policía porque no quería ser autoridad de mesa en La Plata
7 de Septiembre de 2025 | 10:19

Escuchar esta nota

Las elecciones suelen dejar situaciones particulares. A veces con el vestuario que eligen usar a la hora de votar. Otras, ya en el ámbito policial, que alguien que estuviera prófugo terminó detenido por cumplir con la obligación de sufragar. Pero lo que sucedió esta mañana en la escuela de 7 y 33 fue totalmente inédito.

Eran alrededor de las 8:20hs. y el establecimiento aún no había abierto debido a la falta generalizada de autoridades de mesa. En ese momento, por la puerta se asomó una mujer, algo le dijo a los policías apostados afuera, quienes se acercaron a una joven que aguardaba desde hacía algunos minutos que habilitaran la votación.

La escena siguiente fue de película, porque quienes estaban ahí vieron que comenzó a correr intentando alejarse del lugar. Sin embargo no pudo hacerlo más de media cuadra, ya que fue alcanzada por los uniformados y obligada a regresar. ¿Pero qué había sucedido? Por la falta de autoridades de mesa, los efectivos le dijeron que había sido convocada para ser autoridad de mesa y que no podía negarse, ya que de hacerlo le podría significar consecuencias legales.

La mujer "se le plantó a la policía y se fue", le dijeron testigos a EL DIA. Lo cierto es que cuando la atraparon terminó accediendo, no muy convencida, claramente, y quedó como autoridad en una de las mesas de la escuela.

"Se necesitaban 14 autoridades de mesa y a la hora de abrir había 4 nada mas. Terminaron abriendo con 7", agregaron las mismas fuentes ante la consulta de este diario.

 

