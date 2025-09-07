La Provincia de Buenos Aires vota este domingo y en La Plata los comicios se llevan adelante con normalidad, más allá de un inicio con demoras y filas en algunas mesas. EL DIA realiza una amplia cobertura para mantener informados a los platenses minuto a minuto en el portal eldia.com.

Lo cierto es que el acto eleccionario va dejando todo el color en los centros de votación y estas fotos reflejan cómo se vive la jornada.