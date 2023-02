“Mesa sindical”: la causa se queda en Comodoro Py

La causa que involucra a funcionarios del gobierno de María Eugenia Vial y que se dio en llamar “gestapo sindical”, se tramitará en los tribunales porteños de Comodoro Py y quedó en manos del juez Marcelo Martínez del Giorgi.

Así, dejará de ventilarse en los tribunales federales de La Plata.

Como se sabe, la Justicia investiga si la AFI realizó durante el gobierno de Vidal espionaje ilegal para perseguir y detener al ex líder de la Uocra, Juan Pablo “Pata” Medina.

En noviembre del año pasado, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó por inadmisible un recurso del abogado del sindicalista que buscaba que el caso siguiera en el juzgado de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak. Frente a ese fallo, los letrados que asisten a Medina volvieron a apelar y en las últimas horas se conoció que los jueces de la Sala II del tribunal de Apelaciones rechazaron el planteo y confirmaron que la causa se siga ventilando en los tribunales federales porteños.

Bajo la lupa de la Cámara Federal porteña quedarán los procesamientos dictados contra gran parte de los participantes de aquella reunión en la sede porteña del Banco Provincia que aparecía en un video, entre ellos el ex subsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi; el senador de Cambiemos Juan Pablo Allan y los ex directivos de la AFI Juan Sebastián De Stéfano (Asuntos Jurídicos), Diego Dalmau Pereyra (Contrainteligencia) y Darío Biorci (ex jefe de Gabinete de la subdirección de la AFI). También, el ex ministro de Trabajo Marcelo Villegas y el intendente Julio Garro. En aquel fallo se había dispuesto además profundizar la investigación a las “autoridades nacionales” que dieron órdenes y a las judiciales por el supuesto armado de causas.

Martínez De Giorgi había planteado que el caso debía pasar a Comodoro Py porque hay otras denuncias referidas a las actividades supuestamente ilícitas de la AFI. Según dijo, “los procesos no pueden ser escindidos e imponen la necesidad de que un único juez concentre en una misma causa la investigación de todos los hechos”.