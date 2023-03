Otro chispazo entre Larreta y Bullrich, ahora por el ataque mafioso contra Messi y su familia

El ataque contra el supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, y el mensaje mafioso que dejaron dirigido al capitán del Seleccionado nacional se metió en la interna de los presidenciables del PRO y generó un nuevo capítulo.

"La gente de Rosario quiere y necesita vivir tranquila. Mi propuesta es un Gobierno nacional presente y ocupado en recuperar la calle, con 3.000 gendarmes persiguiendo a los narcos mientras las FFAA blindan nuestras fronteras", escribió en su cuenta en Twitter el jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente por el PRO, Horacio Rodríguez Larreta.

Diez minutos después la que se expresó por la misma red fue la titular del PRO y también precandidata a presidente (aunque todavía no se lanzó de manera oficial), Patricia Bullrich, quien habló de una "lucha de frente y sin cuartel".

"Hace dos días lo dije en Rosario: hay que usar todas las fuerzas para recuperar la ciudad del dominio narco. Pensar que algunos todavía se niegan a hacerlo", escribió la ex ministra de Seguridad. Y en un segundo mensaje, agregó: "No hay lugar para soluciones a medidas y respuestas graduales. La lucha contra el narcotráfico tiene que ser de frente y sin cuartel. Debemos usar todos los medios del Estado para derrotarlos, incluyendo a las Fuerzas Armadas", algo sobre lo que Rodríguez Larreta se había expresado en otro sentido.

El que también se refirió al hecho fue el ex presidente Mauricio Macri, quien calificó lo sucedido como "terrible". "Otra advertencia al Gobierno nacional y al de Santa fe de que no se puede convivir con el narco. Hay que combatirlo con decisión. A fin de año esto empieza a cambiar. Todo mi apoyo a Leo, Antonela y sus familias", completó el ex mandatario también en redes sociales.