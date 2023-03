Sequía y recesión: mazasos para la marcha de la economía

Un “parto”. Así grafican economistas y consultores privados a los nueve meses que separan a la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner del final de su mandato. A la par, ponen la lupa sobre la fragilidad del plan económico de Sergio Massa en momentos en que la inflación no muestra señales hacia la baja y mientras los efectos dramáticos de la sequía ya avisan sobre el ingreso de menos dólares y una menor recaudación. Algo que obligará al Gobierno a restringir más las importaciones y a achicar el gasto, lo que podría redundar en una “brutal” recesión, con una caída en la actividad que sería mayor al 3,5 por ciento.

Porque al mismo tiempo que organismos oficiales ya decretaron el final de La Niña (el fenómeno que ocasiona lluvias por debajo de lo normal y hace estragos en los campos), distintas proyecciones privadas advirtieron que el país dejaría de recibir este año hasta 18.000 millones de dólares por la caída en las exportaciones agrícolas. Incluso cuando una parte de esa merma de divisas quedaría compensanda por la reducción en las importaciones de gas y de la demanda de dólares por turismo, el Banco Central contaría con US$13.000 millones menos que en 2022. El escenario es delicado porque, según se calcula, las reservas netas están por debajo de los 4.000 millones de dólares, un monto que no llega a cubrir un mes de importaciones, aún con las restricciones impuestas por el Gobierno al comercio exterior.

Tal es el impacto de la sequía sobre la actividad económica, que distintos analistas ya vaticinan una caída en el producto bruto interno (PBI) superior al 3,5% para este año. Esto es un retroceso mayor al 2,2% de 2019, el último año del gobierno de Mauricio Macri.

Incluso, la consultora EcoGo, que dirige Marina Dal Poggetto, trazó la última semana un escenario más pesimista en el que la contración de la economía en 2023 podría llegar hasta 5,2%. De esa manera, anularía todo el rebote del año pasado y quedaría muy lejos del crecimiento del 2% pautado en el presupuesto.

“Las exportaciones agroindustriales se derriten: las últimas estimaciones de la Bolsa de Rosario recortaron en 15 millones adicionales la cosecha. El retroceso de las exportaciones alcanzaría los 16.000 millones de dólares”, precisaron en EcoGo y agregaron: “Una caída de semejante magnitud de la cosecha (y el espejo en las importaciones) también impactará en el nivel de actividad. El deterioro del PBI podría alcanzar a 5% del PBI, algo que no sucedía desde la sequía de 2008/09. El escenario base sigue siendo una baja de 3,7% y, el optimista, un retroceso de 3,3%”.

Para la consultora Equilibra, la actual sequía superará, en términos de PBI agropecuario, a las registradas en 2018, 2012, y 2009. Pero será mucho peor si se la compara con aquellas en términos de retenciones (sufrirán una baja de 35% anual) y de liquidaciones agropecuarias (una retracción de 30% interanual en esta materia).

“Hay muchos que dependen además de las divisas que genera el agro. Ahí está el mayor impacto, que es el más difícil de precisar”, puntualizó Lorenzo Sigaut Gravina, miembro fundador de Equilibra.

Con este telón de fondo, el mazazo económico no solo podría venir por el menor ingreso de dólares y el poco margen de las empresas para importar los insumos que necesitan para producir, sino también porque una caída de la actividad inevitablemente implicará una exigua recaudación del fisco. Así lo aseguran economistas que proyectan una baja en los ingresos del Estado por entre 0,4% y 1% del PBI. Algo que empujaría al Gobierno a un mayor recorte del gasto para cumplir con el déficit de 1,9% del PBI acordado con el FMI, que la semana pasada (atendiendo a la crisis y a la sequía) aceptó flexibilizar los objetivos de acumulación de reservas.

La necesidad de un plan

Claro que ese acuerdo -que exfuncionarios del kirchnerismo reclaman incumplir (ver aparte)- por sí solo no traerá crecimiento ni mejoras en el salario ni aliviará una inflación que, lejos del 3% que anhela Massa, corre a un ritmo cercano al 7% mensual y superior al 100% anual. “Para eso se necesita un plan”, coinciden economistas que trabajan con la oposición y agregan: “Ese plan no está o, en el mejor de los casos, aquello que se propuso el ministro de Economía para esta etapa del año no está funcionando”.

Hay, en este sentido, un clima de fuerte escepticismo y dudas sobre la estabilidad de un plan económico que deberá resistir de acá al 10 de diciembre.

Mientras, “los datos de la sequía ponen un enorme signo de interrogación sobre la capacidad de delivery del ministro Sergio Massa”, advirtió el último informe de Econviews, que prevé una caída del PBI este año del 3%.

“Los dólares no parecen alcanzar para llegar a buen puerto y el nivel de actividad que veremos no es consistente con las necesidades electorales de los socios de Massa. Da la impresión de que el mundo político y, hasta cierto punto, el mundo empresario no tomaron real dimensión del impacto de la sequía en sus vidas cotidianas. Esto no es un tema agrícola. Es un tema macroeconómico que impacta mucho en la producción agrícola, pero con repercusiones graves en todos los ámbitos de la economía y la política”, analizaron en la consultora que dirige Miguel Kiguel.

Según datos de Econviews, el declive en la cosecha de los cultivos principales de la Argentina fue superior al 30%, con efectos secundarios en varias otras ramas de la economía, un costo fiscal de más de medio punto del PBI en forma directa y una merma de US$20.000 millones en exportaciones.

Con estos datos, en la consultora Econviews pronostican un final anunciado: “No hay antecedentes de sequías pasadas (2009, 2012 y 2018) en que no haya habido recesiones. Esta parece ser la peor de todas las mencionadas”.

