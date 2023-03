Hoy llega “La noche de las heladerías”

Llegó el otoño pero el público quiere seguir disfrutando de las cremas heladas, una de las creaciones dulces más populares y cotidianas de los argentinos. El clima acompaña porque el calor no se va. Y para rendir homenaje a esta sabrosa creación dulce, La Plata celebra la Noche de las Heladerías con promociones y descuentos especiales. Una convocatoria desde el suplemento Gourmet de EL DIA, para potenciar los espacios gastronómicos de la ciudad.

Hoy habrá promociones especiales en las siguientes heladerías:

ARTESIAN

La marca de helados artesanales de Gonnet (503 e/ 11 y 12) propone una promoción especial: 3 x 4 en potes de 1/4 , 1/2 y 1 kg. O sea, llevás 4 y pagás 3. Recuerden que Artesian no tiene local aún, funciona en formato delivery o take away. Hay que hacer el pedido vía Whatsapp (221 420 3506).

¿Algunos de los sabores de Artesian? El blend frutal (banana, durazno,, naranja y frutilla) es una fiesta, como así también su chocolate goloso (con dulce de leche natural y chocolate granizado). Imperdibles también su chocotorta, capuchino del corso y el de durazno y naranja.

En las redes: @artesian.helados

LA MANTEQUERÍA

Propone para su heladería de calle 10 e/ 47 y 48 una promo especial: 2x1 en helados de ¼, sólo take away. Una oportunidad de deleitar el paladar con los exquisitos sabores de helado natural del maestro heladero Iñaki Jáuregui Lorda.

¿Qué probar? El sambayón con almendras, el dulce de leche pampeano, el chocolate francés vegano y el de limón y albahaca, entre otros sabores geniales.

En las redes: @lamentequeriahelados.

VIPENTTO

Vipentto ofrece a partir de hoy a las 19 una promo especial en cualquiera de sus locales ( Av. 25 esq. 54 - 9 esq 45 - 4 esq 5). La misma consiste en

2x1 en helados de 1/4 kg. Sólo take away.

¿Que sabores probar? El black orange, de chocolate con naranjas confitadas, el súper dulce de leche o el frutilla a la reina, de crema chantilly con frutillas enteras en almíbar, aunque todos son una locura de ricos.

En las redes: @vipentto.

LOS HERMANOS

Quienes están en la zona de Los Hornos, podrán aprovechar la propuesta de Los Hermanos (Av 137 e/ 62 y 63).

La promoción para este jueves es 2x1 en helados de 1/4 entre las 20 y las 00.

¿Qué probar? Tienen muchos sabores de golosinas: mantecol, kinder, pico dulce, bon o bon. El dulce de leche bomba es genial, como así también el chocolate 70%y los frutales de temporada.

En las redes: @heladosloshermanos.