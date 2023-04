La trama detrás de la tregua entre Berni y Aníbal y la necesidad de firmar la paz

Parece que se selló una tregua después de mucho fuego cruzado entre ambos. Sergio Berni y Aníbal Fernández se reunieron ayer -foto incluida- con el argumento válido de poner en marcha el Comando Unificado del Conurbano (CUC), un espacio donde deberían trabajar juntas las fuerzas de seguridad nacionales y la Policía bonaerense.

Fue Berni el que asistió a la oficina de Aníbal, en un gesto que venía siendo solicitado tanto por la Casa Rosada como por la gobernación bonaerense para bajar el nivel de tensión histórica que se venía registrando entre los dos distritos pero que tuvo su pico máximo luego del asesinato del colectivero Daniel Barrientos en La Matanza.

Fueron meses, años, en los que Berni se quejó de que la Nación no le ha dado una mano seria para combatir el delito en el Conurbano. Y Aníbal, por su parte, deslizó siempre que era muy difícil trabajar con su colega de la Provincia, una figura que tiende al show y no reconoce la autoridad presidencial. Es más, ha sido un ácido crítico de Alberto Fernández.

El operativo exagerado para aprehender a los dos choferes que le pegaron a Berni luego del crimen brutal de Barrientos irritó a buena parte del Frente de Todos. Fue una imagen que el oficialismo suele asociar discursivamente a “la derecha”, acaso a sectores opositores. Si hasta Cristina Kirchner rompió su mutismo para criticar la movida que fue televisada en vivo.

Reforzar la seguridad

El CUC supone la presencia reforzada de las fuerzas de seguridad en el Norte y Oeste del Conurbano (Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, Merlo, Moreno, San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas) y también en el Sur, en distritos como La Plata, Berisso, Ensenada, Berazategui, Florencio Varela, y demás.

La primera reunión del CUC, el martes pasado, había reflejado el distanciamiento entre Aníbal y Berni. Es que el ministro nacional, de hecho, se juntó con varios intendentes de los distritos implicados en el operativo sin invitar a la contraparte provincial. Es decir, a Berni.

Obviamente eso generó enojo en La Plata y acrecentó la tensión. Aníbal llegó a tildar a Axel Kicillof de ser un “desconocedor” de la provincia de Buenos Aires y el asesorísimo del gobernador, Carlos “Carli” Bianco, lo desafió a presentarse a una PASO contra Axel. Luego, se abrieron algunos canales. Los pedidos de sensatez.

Al final, la número dos de Fernández, Mercedes La Gioiosa, invitó formalmente al titular de la seguridad bonaerense al encuentro de ayer. Berni llegó acompañado de su secretario de Formación y Desarrollo Profesional, Javier Alonso.

Un tema de fuerte impacto

Las circunstancias obligaron a esta “paz”: la problemática de la inseguridad claramente está esmerilando la base electoral del oficialismo, admiten en fuentes provinciales. A esta altura, el Frente de Todos no puede darse el lujo de mostrar descoordinación en un área tan sensible, reclamo básico de la población del Conurbano. Allí donde el kirchnerismo intenta preservar su poderío electoral, ya mellado por el descontrol inflacionario.

En el ministerio de Seguridad estaban ayer los secretarios del área correspondiente de los municipios del Gran Buenos Aires donde se desplegará la movida, acaso tardía. Son cinco centros operativos, cuyas cabeceras estarán ubicadas en La Matanza, La Plata, Pilar, Tigre, y Avellaneda. Pero Berni y Aníbal, después de los saludos de rigor, se fueron a otra oficina para tener una reunión a solas. No hubo testigos.

Al salir del encuentro, Berni habló con la prensa. Dijo lo de siempre: que la Provincia “necesita imperiosamente un refuerzo por parte de las fuerzas federales”. Agregó: “Es una provincia 1.800 veces más grande que la Ciudad de Buenos Aires. Hay una fuerte decisión de apoyar con recursos; bienvenido sea”. Habrá que creerle.

La Provincia “necesita un refuerzo por parte de las fuerzas federales”

El CUC busca reforzar la seguridad en el Norte y el Oeste del Conurbano