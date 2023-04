Alberto F. defendió la inversión estatal

El presidente Alberto Fernández llamó a “terminar con la discusión de los empresarios por un lado y el Estado por el otro” y afirmó que la Argentina “necesita de empresarios con vocación de invertir y crecer”, al tiempo que defendió la inversión estatal en la empresa Aerolíneas Argentinas.

Así lo manifestó al inaugurar, junto al ministro de Transporte, Diego Giuliano, la nueva terminal de partidas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza que ampliará su capacidad operativa.

“Las obras no son de un gobierno; son de los argentinos. Qué importa quién lo empezó, lo importante es concluirlo y qué se vuelva realidad”, dijo el mandatario en su discurso de inauguración.

El jefe de Estado señaló que “Argentina está viviendo un tiempo de crecimiento de desarrollo, difícil” porque el impacto de la sequía en la cosecha de soja “ha complicado la economía” pero subrayó que el país tiene “un futuro formidable”.

Fernández estuvo acompañado por el presidente de Aeropuertos 2000, Martín Eurnekian, y por el creador de esa empresa, Eduardo Eurnekian.

Al referirse a la nueva terminal, el mandatario señaló que es la “más grande de América Latina” y dijo que es un “orgullo” para los argentinos.

“Es una obra que no iniciamos nosotros, sufrió vicisitudes. Se paralizó por cuestiones económicas y no nos asombra. El 70% de la obra pública estaba paralizada por cuestiones económicas. Pero nosotros, a diferencia de otros, no paramos las obras. Las obras que hacían falta, no importa quien las había iniciado, lo importante era terminarlas”, señaló.

El Presidente recordó que “así como me encontré con esta obra paralizada, también me encontré con 10 mil casas” en la misma situación y remarcó que actualmente “hay 140 mil que se están construyendo y que seguramente la entregarán quienes sigan después de nosotros, porque estas obras no son de un gobierno, son del pueblo argentino”.

“Hay que dejar de mentirnos, porque cuando uno mira el mundo, ve como los estados socorrieron a todas las aerolíneas y todos los Estados pusieron dinero para sostenerlas y que no se fundan”, aseveró.