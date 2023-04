Con Sosa a la par, el Pincha recupera piezas claves pensando en la T

En cuestión de semanas y desde la llegada de Eduardo Domínguez a la institución, Estudiantes ha logrado dar vuelta la página tras lo que fue un ciclo de Abel Balbo que dejó poco y nada en el Club.

Ante esto, el ex Huracán e Independiente no sólo le ha cambiado la cara al equipo a través de resultados, sino que en los últimos partidos le ha sumado rendimiento a un once que ahora sí muestra tener con qué pelear los tres frentes que tiene abiertos, la Liga Profesional, la Copa Sudamericana y la siempre esquiva Copa Argentina.

Y si bien en el certamen doméstico está bastante lejos de un River que parece no tener fallas, las tres victorias en los últimos cuatro encuentros, donde además sumó 10 de 12 (3-0 a Newell´s, 2-1 a Independiente, 0-0 con Atlético Tucumán y 1-0 con Boca), le permitieron al Pincha reacomodarse dentro de una tabla en la que el objetivo sigue siendo el mismo que desde el inicio del torneo, estar lo más arriba posible.

Frente a esto, el equipo de Domínguez tendrá en la jornada de domingo un duro encuentro, en el cual se medirá con Talleres de Córdoba desde las 18 en el Jorge Luis Hirschi, en un cruce que tendrá a Leandro Rey Hilfer como encargado de impartir justicia.

Y pensando precisamente en el choque contra los dirigidos técnicamente por Javier Gandolfi, animadores de la Liga con 21 puntos al momento, el cuerpo técnico albirrojo sumó una buena noticia ayer en City Bell, escenario en el que el primer equipo se prepara para intentar dejar tres unidades más en UNO.

Luego de varias semanas de ausencia, José Sosa finalmente se movió a la par del grupo, por lo que estará a disposición para enfrentar a los cordobeses. Así, Domínguez y los suyos podrán contar nuevamente con el experimentado mediocampista, quien se suma a una nómina que crece en nombres justo días antes de uno de los partidos más importantes para el León, el cual lo tendrá visitando a Red Bull Bragantino el martes 2 de mayo.

Y es que si bien todavía falta para ese cotejo, enmarcado en la fecha 3 del Grupo C de la Copa Sudamericana, el mismo reviste vital importancia para Estudiantes porque allí se verán las caras por primera vez en el certamen los dos líderes de la zona, ambos con puntaje ideal tras dos encuentros, pero con ventaja para los brasileños por diferencia de gol (+8 contra +5).

Ante esto, y con la mira puesta en ese cruce, pero en primera instancia en los dos que tendrá en el marco de la Liga Profesional es que el León continúa la preparación en sus instalaciones, algo que repetirá en la mañana de hoy.

Desde las 9:30, y a puertas cerradas la prensa, el Pincha llevará adelante una nueva práctica, con la cual Domínguez comenzará a definir los nombres que se medirán con Talleres el domingo por la tarde.

Sosa se suma a una lista que crece para tranquilidad del ct

La última vez que José Sosa sumó minutos en Estudiantes fue el pasado 31 de marzo, en el encuentro con victoria por 3 a 0 ante Newell´s en el Jorge Luis Hirschi.

En aquella oportunidad, y luego de la dura derrota en el clásico, el Principito estuvo apenas un tiempo en cancha, ya que en el inicio del complemento, Domínguez decidió el ingreso de Fernando Zuqui en su lugar, para más tarde confirmar la lesión de grado 1 en uno de sus gemelos.

Lo cierto es que el ex Atlético Madrid ya está nuevamente a disposición para un León que necesita de todos sus hombres pensando en lo que se viene.

Ya dijeron presente en cancha y con goles tanto Piatti como Carrillo el martes en UNO, misma situación que Santiago Núñez, quien finalmente no sufrió más que un calambre en uno de sus gemelos. También Juan Cruz Guasone, quien completó 45 minutos ante los paraguayos.

Así, la lista de la enfermería del León se va achicando cada vez más, y sólo queda (por lo menos de manera oficial y comunicado por el club previamente), Franco Zapiola, quien tendrá para algunas semanas más por aquel esguince grado 2 en su tobillo derecho.

Lo que resta saber es qué sucederá con Ezequiel Muñoz, quien salió del partido con Boca en La Bombonera en los instantes finales del mismo y el martes no estuvo entre los convocados para medirse con Tacuary.

Por lo pronto, el Pincha no ha comunicado nada en cuanto a su situación, por lo que se estima que Domínguez podrá contar con él para el encuentro del domingo ante la T.

Lo cierto es que el entrenador suma nombres a su nómina, y en el momento indicado. Se vienen Talleres y Platense por el torneo local, y luego un viaje a Brasil en el que el equipo no tendrá a Mariano Andújar por expulsión.

Por el momento Franco Zapiola es el único que todavía no tiene el alta médica en el León