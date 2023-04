El exministro Guzmán comparó la crisis actual con la de fines de los ‘80

El exministro de Economía, Martín Guzmán, diferenció la situación económica actual de la que se vivió en la década de los 80, destacó el rol de Estados Unidos y la Reserva Federal en las crisis que atravesaron los países de Latinoamérica en ese período. Además recordó las primeras instancias de la negociación con el FMI.

En una entrevista con el Institute for New Economic Thinking, un think tank de Nueva York, el exministro señaló “similitudes y diferencias” entre lo que ocurre ahora y lo que pasó a partir de 1980. “En ambos casos, los problemas fueron precedidos por un período de crecimiento de la liquidez global que luego se revirtió abruptamente”, comentó en referencia al escenario actual de aumento de tasas de interés para contraer la inflación.

“En la década de 1970, los shocks en el precio del petróleo llevaron a superávits comerciales masivos para los países exportadores de petróleo y déficits para los importadores”, lo que derivó, según señala el ministro, en préstamos de los países exportadores a los importadores que, a partir de 1981, vieron un cambio abrupto de las circunstancias por la suba de la tasa de interés de la Reserva Federal, que la llevó entonces hasta el 20%.

Señaló además que en la situación actual la suba es mucho menos abrupta, pero que las políticas contractivas generaron en ambas circunstancias problemas para los países endeudados. “La primera diferencia clave es que la crisis de la deuda de la década de 1980 incluyó problemas en un grupo diferente de economías de las que vemos ahora”, remarcó.

Otra diferencia que destacó fue el cambio en los acreedores: “En aquel entonces, el financiamiento privado internacional a los países soberanos provenía principalmente en forma de préstamos bancarios comerciales. Las exposiciones de los bancos, especialmente de EEUU y Japón, eran tan grandes que una ola de impagos soberanos en América Latina habría creado una crisis financiera en esas dos economías avanzadas y casi seguramente se habría convertido en una crisis global”.

Reveló además que en una conferencia en la Escuela de Verano de Trento, el economista sueco y exfuncionario de la Reserva Federal Axel Leijonhufvud confesó que durante los 80 la exposición de los bancos comerciales a la deuda latinoamericana era tan grande que el gobierno estadounidense recurrió a la geopolítica para asegurarse “que no habría una ola de impagos”.