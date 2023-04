Estalló la novia de la Brujita Verón tras la filtración de la invitación a su boda: "Les deseo..."

Tal como informó EL DIA en su edición impresa de ayer, se filtró la invitación a la boda entre Juan Sebastián Verón y Valentina Martin, la cual se llevará a cabo el próximo 11/11, una fecha elegida con mucho significado (https://www.eldia.com/nota/2023-4-25-3-39-36-save-the-date-que-se-sabe-de-la-boda-de-veron-espectaculos). Pero parece ser que a la futura esposa de la Brujita, ídolo del Pincha, no le cayó nada bien que se haya dado a conocer la novedad.

En su cuenta de Instagram se despachó con todo y a través de historias hizo una fuerte crítica. "Un besito así les mandamos a la gente que está al pedo y opina", escribió sobre una foto de un apasionado beso con el ex futbolista y actual dirigente de Estudiantes. Y agregó: "Al que filtró la invitación, que lo miren por TV... Sean felices que con la envidia no llegan a ningún lado. Les deseo amor".

No conforme con ello, agregó otra history con más pimienta. Martín escribió junto a una nueva foto de la pareja: "¿Te casas? Que es más grande que vos, vos sos más chica, te gusta la plata, donde están los perros... Que Inglaterra y la mar en coche, que soy un gato, que se hace el pendejo y tantas pavadas... ¡Qué vida tan satisfactoria y feliz esa gente que escribe de mí, ¿no?". Luego dijo: "Me dan mucha pena. Dejen de ser feliz, y si no lo son, comprensé una vida que la nuestra la vivimos como queremos. Sin joder a nadie y así de felices. Sinoooo miranos".

Para cerrar, la novia de Verón tiró un contundente "nos casamos, opinólogos de vidas ajenas. Gente sin vida". De esta forma, salió al cruce con tono de bronca por la filtración de la invitación al casamiento, que se realizará en un exclusivo salón de Máximo Paz.

Cabe destacar que, tal como se informó, desde marzo que no había novedades en torno a la boda pero en las últimas horas los privilegiados invitados ya comenzaron a recibir indicaciones. Se supo que el fiestón será en la Estancia Villa María, uno de los emprendimientos inmobiliarios más importantes de la zona Sur de Buenos Aires que, además de tener un barrio exclusivo, tiene un hotel de lujo en el que se celebran diferentes tipos de eventos, entre ellos casamientos.

Más de 5 hectáreas de parque en un entorno único y mágico es una de las características destacadas de este espacio, que cuenta con un salón de hasta 200 invitados y sector exclusivo para colocación de carpa en eventos de más de 200 invitados.