“Necesitábamos ganar”: Lescano, el jugador clave del Lobo

Alan Lescano fue la gran figura de la noche en La Paternal, convirtiendo dos goles de otro partido que le valieron un triunfazo a Gimnasia ante el complicado Argentinos.

Con un golazo de tiro libre y otro desde casi mitad de cancha, Pupi encaminó un encuentro complejo, destacando su mejor partido con la camiseta del Lobo.

En diálogo con este medio, el volante remarcó la necesidad que tenía el equipo de conseguir una victoria luego de lo que fue la derrota agónica ante Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana.

“Como no se nos venían dando los resultados, necesitábamos ganar. Y eso fuimos a buscar. Últimamente por pequeños detalles se nos estaban escapando los partidos y los estábamos perdiendo. Con Argentinos era tiempo de revertir la situación y por suerte lo pudimos hacer”, destacó.

Lescano, oriundo de San Carlos de Bolívar y con 21 años, es una de las promesas a explotar que tiene el elenco dirigido por Chirola Romero. Con buenas actuaciones como en el clásico ante Estudiantes, donde convirtió el transitorio empate de cabeza, se ha ganado un papel importante en el mediocampo. Y jugando como enganche, encontró su mejor versión siendo la figura de Gimnasia para llevarse los tres puntos de La Paternal.

Además de su buen pie y visión, una de sus mayores virtudes es su remate de media distancia, que empieza a darle beneficios al equipo Mens Sana.

Si bien su primer gol fue un bombazo al ángulo de tiro libre, el segundo fue el más destacado de la noche, luego de clavarla de zurda desde afuera del área tras un mal despeje de Lanzillota.

El propio Lescano detalló cómo fue el momento del tanto: “Veo que el arquero sale medio como que a despejar y queda en el piso. Cuando veo la pelota, no dudé en patear. Por suerte entró”.

No es la primera vez que el mediocampista se destaca con un gol así, ya que en un amistoso ante Vélez hizo un tanto similar en el José Amalfitani. En esa oportunidad, remató desde mitad de cancha con su zurda, colocando la pelota al ángulo izquierdo de un arquero adelantado.

Por otra parte, aseguró que casi no juega el encuentro ante Argentinos por un golpe en su espalda, que le generó complicaciones para entrenar con normalidad durante la semana. “Venía con un golpe del otro día de la copa y fue justo en la espalda. Estos días me costó entrenar y la verdad que llegué medio justo, porque me costó entrenar y me molestaba. Era cuestión de entrar bien en calor, pero después se me pasó y por suerte pudimos ganar”, detalló.

LA PROMESA A SU AMIGO

Antes del choque con Argentinos, Pupi le dio un consejo a su amigo y hasta le hizo una promesa con respecto al choque con Argentinos.

A través de un chat, le destacó a Valentín Jouglard (también ex compañero de Reserva), que no ponga a FedericoLanzilotta en el Gran DT porque le iba a convertir un gol.

“No pongas al arquero de Argentinos el lunes, porque lo voy a clavar eh”, fue lo que le escribió en un mensaje a su amigo, quien le confirmó que no lo iba a poner en su equipo en el juego.

Además le pidió que le deje una fichita: “Le dije que me ponga en el Gran DT, porque iba a convertir un gol e íbamos a ganar. Teníamos confianza”, detalló el volante.

Y el final terminó siendo feliz, ya que Lescano cumplió con su promesa y Jouglard, terminó ganando muchos puntos por la actuación del jugador de Gimnasia.

DULCE CON EL ARCO

Con sus dos goles ante Argentinos, Lescano llegó a los cuatro tantos en lo que va del semestre, entre Liga Profesional y Copa Sudamericana, convirtiéndose en el goleador del Tripero, seguido por Cristian Tarragona con dos tantos.

Anteriormente le había convertido a Estudiantes en la victoria clásica y la semana pasada a Santa Fe, en Colombia. Esto le genera una buena noticia a Chirola Romero, que busca a que sus volantes tengan gol.

UN DOBLETE QUE ROMPIÓ RACHAS

Con sus dos tantos en la goleada ante Argentinos, Alan Lescano fue uno de los protagonista de cortar varias rachas negativas que tenía Gimnasia en el último tiempo.

En primer lugar, el Lobo volvió a convertir un gol de tiro libre fuera de su cancha, después de 47 partidos (alemán ante Patronato), mientras que además el equipo volvió a contar con un jugador que marque un doblete después de casi un año (Soldano en el triunfo ante Flandria, por la Copa Argentina 2022).

Además Gimnasia volvió a ganar de visitante después de 8 partidos (1 empate y 7 derrotas) y también volvió a marcar más de tres goles como visitante luego de 23 encuentros (ante Patronato, 6-0 por la Copa de la Liga 2022).

Por otro lado, le volvió a ganar a Argentinos como visitante después de 9 años. En aquella ocasión, lo derrotó 2-0 por el Final 2014.