“Este Gobierno no cae porque lo banca el FMI y el sector financiero”

El senador y candidato a gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo (UCR) anticipa más tensión con el oficialismo en la Cámara alta al considerar que el FdT “violenta” el reglamento del cuerpo, se refirió a la interna en su provincia con el diputado Omar de Marchi (PRO) y minimizó en una entrevista con este diario las dispuestas en JxC en las presidenciales.

-¿Es posible retomar el diálogo con el oficialismo y que sesione el Senado?

-Es imposible el diálogo constructivo con el FdT. De nuestra parte hay predisposición pero cuando tienen mayoría y cuando están en minoría como en esta oportunidad, violan el reglamento y piden 23 para cosas que no se necesitan. El caso de los pliegos de los jueces de Rosario es la vergüenza más grande de este Gobierno: metieron los cargos en octubre junto a los del tribunal de Piedrabuena (Santa Cruz) pero en noviembre solo votaron a éste. Ahora pedimos sesión especial y movilizan gente como las víctimas de accidentes de tránsito por la ley de alcohol 0 que nunca habían tratado. Manipulan el funcionamiento de las instituciones con acciones demagógicas.

¿Cómo observó al Presidente en sus últimas declaraciones públicas en defensa de su gestión?

-Tiene una agenda vieja y habla de temas como la Revolución Libertadora, que no llegan ni a los jóvenes ni a los sectores trabajadores. Es absurda por donde se la mire. El kirchnerismo y él en particular son muestra de los fracasos de la Argentina porque gobernaron 16 de los últimos 20 años y dejan un país sin moneda y con el mismo PBI en dólares que en 2011 con más población. Lo que me llama la atención es la caradurez con lo que encaran las metas, que ninguna cumplió ni Guzmán ni Massa, como cuando este último proyectaba una inflación del 3% para marzo u abril.

-¿Preocupa que la crisis decante en una suerte de estallido social?

-Me preocupa una megadevaluación pero el Gobierno la está haciendo semana tras semana. Asustan con que se viene una devaluación fuerte de la derecha pero ya la están haciendo. Ponen controles y no pueden frenar la inflación. Venden bonos de los jubilados y no pueden achicar la brecha de los dólares alternativos. Todas las medidas fracasan. No veo un temor a una corrida cambiaria o bancaria porque este gobierno tiene la complicidad del staff del FMI y del sector financiero, supuestamente, enemigos de su proyecto. Los bancos están cómodos con Massa.

-Este apoyo pegaría en uno de los relatos del kirchnerismo...

-Así es, el relato de Cristina, que dice no tener nada que ver con este Gobierno, por ejemplo. Es mentira porque están unidos para conservar el poder. Voy a dar un ejemplo patético: estoy seguro que Massa sabe que el juicio a la Corte perjudica a la economía pero lo banca para privilegiar la unidad del FdT. Cristina no quiere acuerdo con el FMI ni pagarle pero lo tolera por lo mismo y para que no estalle la economía. Ese cinismo con el que actúan es el que desorienta al país y lleva a una incertidumbre enorme. Si bien no explota la economía, tenemos todos los efectos de crisis cambiaria y de una megadevaluación.

Interna JxC: “En 2021 trabajamos en unidad en las primarias y fueron virtuosas”

-Actualmente se encuentra de campaña en Mendoza.

-Sí, pero por la elección distrital en siete departamentos que administran el FdT y por el régimen electoral provincial tienen la potestad de adelantar sus comicios. Y el 12 de abril hay que presentar los frentes y las listas para la elección a gobernador.

-¿Se conformará JxC en Mendoza porque Omar de Marchi (PRO) va “por afuera”?

En estas elecciones departamentales el PRO está trabajando junto a la UCR. Lo de De Marchi no es ninguna novedad: hace 8 años integra el frente Cambia Mendoza, pudo recuperar su municipio (Luján de Cuyo) y ser diputado. Y ahora puede ir a las PASO con boleta única y competir en Cambia Mendoza. Si no lo hace debe ser él quien dé explicaciones y no nosotros. No entiendo su posición más cuando nacionalmente estamos comprometidos a mantener la unidad.

¿La UCR llegará a las elecciones presidenciales con un solo candidato?

-Ojalá lleguemos con un candidato fuerte.

-¿En caso contrario se evalúan las fórmulas cruzadas (con el PRO)?

Es una opción. Pero todavía hay dos candidatos en carrera como lo son Facundo Manes y Gerardo Morales.

-Hay una sensación de triunfalismo en referentes de JxC...

-No es una elección que esté ganada. Pero debemos mantener la unidad si queremos cerrar este ciclo del kirchnerismo y populismo, sino va a seguir gravitando en el sistema político argentino y con ellos no hay posibilidad de diálogo. Para las reformas que se vienen necesitamos un alto nivel de consenso, para así sacar a buena parte de la población de la pobreza.

-¿Lo sorprendió el dato de pobreza?

-No. Y debo aclarar que es un dato del año pasado. Hay que prepararse para el de este semestre en el que hay más inflación.

-¿Hay temor de que una disputa encarnizada entre Larreta y Bullrich ponga en riesgo la elección de JxC?

-Sostengo la experiencia de 2021 cuando trabajamos en unidad en las primarias y fueron virtuosas. Fuimos unidos en 21 provincias y en 17 hubo PASO: en 16 de estas últimas se integraron dirigentes radicales y de otros partidos. En Tucumán hubo 3 listas, en Santa Fe, 4 y después sacamos más votos en la general que en las primarias. Si vamos a una presidencial con 2 o 3 candidatos cada uno planteará la velocidad de las reformas a realizar y podría ser provechosa. Y el que gane quedará como líder: necesitamos una jefatura.