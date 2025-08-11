Brindarán una charla sobre la situación actual de los servicios públicos: quiénes disertarán y cómo participar

La Asociación Consumidores Responsables, en conjunto con la Universidad Popular Alejandro Korn (UPAK), realizará una nueva actividad del Ciclo de charlas 2025. En esta ocasión, la propuesta será virtual y abordará un tema de fuerte actualidad: “La situación de los servicios públicos en el gobierno de Milei”.

La jornada tendrá lugar el martes 12 de agosto a las 18 horas a través de la plataforma Zoom. En ella, participarán Ariel Archanco, diputado provincial y presidente de la Comisión de Servicios Públicos de la Cámara de Diputados bonaerense; Liliana Schwindt, diputada nacional (MC) y actual directora de la Región Tercera del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad; Américo García, licenciado en Economía y presidente de la Fundación Acción por la Comunidad.

El encuentro tiene como objetivo analizar y debatir el presente y futuro de los servicios públicos en el marco de las políticas impulsadas por el gobierno nacional. La modalidad virtual permitirá que cualquier persona interesada pueda sumarse desde cualquier punto del país.

Cómo acceder a la conferencia de la charla

Enlace: https://us06web.zoom.us/j/8468733496?omn=83080202082

ID de reunión: 846 873 3496