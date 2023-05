La guerra menos pensada: La China Suárez contra Guillermo Coppola

Cuando nadie lo imaginaba, una nueva guerra se abrió paso en el mundo del espectáculo argentino. En esta ocasión, la China Suárez se peleó con Guillermo Coppola, a quien acusó de mentir sobre información personal suya.

La situación que derivó en esta discusión -que se llevó al ámbito telefónico- tuvo lugar en Intrusos, conducido por Marcela Tauro. El ex manager de Diego Maradona fue señalado por la periodista para que contara detalles de la nueva supuesta relación entre la ex Casi Ángeles y un empresario.

Tauro inició el diálogo al aire contando que el invitado sabría de quién se trata: “Es más, hoy en la 100 (radio) te pregunté ‘¿cuál es el nuevo novio de la China Suárez?’ y me dijiste ‘No te lo puedo decir’”. Luego, regresó sobre sus palabras y aclaró: “Bueno, novio no sé…”.

Allí, el empresario sumó “Un amigo, un amigovio”. “Marcelita, me conoces hace muchísimos años. Si yo no estoy seguro de algo, es difícil que lo hable. No estoy seguro. Es un rumorcito”, destacó más tarde.

“Cambió juventud por experiencia”, agregó mientras el panel lo presionaba para que diera nombres pero se mantenía en su postura. “Si llegamos a tener información exacta lo decimos. No lo tenemos bien definido”, concluyó.

Este intercambio provocó el enojo de la China Suárez, que no dudó en salir al cruce en sus redes sociales. Ofuscada, contó que había llamado a Coppola para saber por qué hablaba de ella pero él se defendió afirmando que no quiso hacer quedar mal a Marcela Tauro.

“Dejen en paz a la gente. Llamé al señor que dijo de mí que estaba con un nuevo novio, una vez más poniendo a la mujer en el lugar en que les encanta poner. Me dijo que no sabe nada de mi vida y que siguió el tema para no hacer quedar mal a nadie”, inició su descargo en Instagram.

“¿Cuándo va a ser el día en que se termine esa forma de hablar de la vida de los demás? Con esa liviandad, decir una mentira, instalarla y que quede ahí, en el aire”, siguió.

Ante el desconcierto de sus seguidores, cerró: “Me dicen que no se entiende. En un programa de televisión, un invitado supuestamente confirmó que yo estaba de novia con un señor de 60 años. No lo voy a nombrar, pero lo llamé por teléfono, porque así me manejo yo, y le pregunté por qué aseguraba cosas de mi vida sin conocerme. Su respuesta fue ‘No dije nada de vos por que no sé nada, lo hice para seguirle el carro a la conductora y que no se sintiera mal”.