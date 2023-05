El café más caro del mundo sale de las heces de un animalito

Se conoce por ser el café más costoso del mundo, pero también el más exótico en su origen y proceso de elaboración. El Kopi Luwak proviene de Indonesia y la forma en que se obtienen los granos no es del agrado de muchos. Kopi significa café y luwak es el nombre de la civeta en indonesio, un pequeño animal parecido a los gatos, que vive en distintas zonas del mundo. En las islas de Sumatra, Java, Sulawesi y Bali existe una variedad de civeta que originó el Kopi Luwak. Es un café gourmet que se obtiene de las cerezas del café en un estado de maduración óptimo tras ser comidas por la civeta. En el estómago del animal, los granos no se digieren pero sufren cambios que mejoran su sabor y le dan un toque acaramelado. Los desperdicios o granos resultantes de este proceso son recogidos por los agricultores que los lavan y someten a una ligera tostación para no influir mucho en su sabor. Y esto es lo que se vende a precio de oro en todo el mundo: un café de buen cuerpo, fuerte aroma y color claro.