Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Por la suba del dólar en julio

La inflación en alimentos se aceleró al 3% en agosto

A pesar de la suba en uno de los rubros sensibles, distintas consultoras prevén una inflación que se ubique entre 2% y 2,2%

La inflación en alimentos se aceleró al 3% en agosto

Las frutas encabezaron las subas de los precios en agosto / EL DIA

31 de Agosto de 2025 | 03:27
Edición impresa

La inflación en alimentos en agosto trepó a 3%, pese a que en la última semana se produjo una deflación de 0,1%, según un estudio privado.

La proyección corresponde a las mediciones de la consultora LCG que releva 8.000 productos semanalmente en cinco supermercados con corte los miércoles.

A pesar de la suba que relevó LCG, distintas consultoras prevén una inflación que se ubique entre 2% y 2,2% para el octavo mes del año.

Pero en agosto el impulso que tuvieron los precios en la primera mitad del período se dio como reflejo de la suba del dólar que se produjo en el final de julio y los primeros días de agosto.

Si se toma el promedio de las últimas cuatro semanas, la suba del precio de los alimentos se reduce a 2,4%. Frutas (6%), bebidas e infusiones (4,6%), verduras (3%), panificados (2,5%) y carnes 2,5%, resultan los principales incrementos.

De esta forma, se verifica que hubo un traslado parcial a precios de la suba del dólar a la zona e $1.370.

LE PUEDE INTERESAR

El boom de la plata: los proyectos que pueden transformar la minería argentina bajo el RIGI

LE PUEDE INTERESAR

Bianco contra Bullrich por la violencia en Lomas

En tanto, para EcoGo la inflación en alimentos consumidos dentro del hogar ascendería a 2,3% en agosto. Incorporando los aumentos registrados en alimentos consumidos fuera del hogar (3,2%), el indicador se ubica en 2,5%.

El consenso entre las principales consultoras es que la inflación de agosto se ubicaría arriba del 2%, levemente por encima de julio.

Así se frenaría la tendencia bajista y con perspectivas menos favorables para septiembre luego de los aumentos anunciados especialmente en los combustibles.

Desde EcoGo, el Relevamiento de Precios Minoristas (RPM) de agosto arrojó una suba de 2,3% en alimentos.

Si bien el indicador registró un leve aumento del 0,3%, anotando una “marcada desaceleración” respecto a lo registrado la semana previa, el número final se ubicaría en 2,5% si se incorporan los aumentos registrados en alimentos consumidos fuera del hogar.

De esta manera, el IPC del octavo mes del año se ubicaría en torno al 2,1%, aunque detallaron que “todavía no está del todo cerrado, ya que falta la última semana del mes”.

La consultora Libertad y Progreso, a pesar de que todavía no difundió el informe mensual, espera una inflación en torno al 1,9%, siendo un número bajo y optimista si se tiene en cuenta el resto de las consultoras.

Otra de las que pronosticó una inflación alta fue NM, debido principalmente a la volatilidad en los mercados, que provocó “una caída de la demanda del peso por una mayor incertidumbre”.

“Rubros más sensibles como alimentos y bebidas y bienes que explicaron la variación del índice general”, detalló la economista Natalia Motyl, y agregó que el dólar es “una señal para el resto de la economía” cada vez que sube.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Lluvia de empleos ofrecidos en La Plata: si estás buscando, no te pierdas estos trabajos

Convivencia compartida: el Papa se va a vivir con compañía

La Plata, en alerta amarillo por la Tormenta de Santa Rosa: cuándo llegan las lluvia intensas

Estudiantes hizo en Santiago todo lo que no deberá repetir en Río de Janeiro: defendió mal y perdió 2 a 0

VIDEO.- "Ruidos terribles que no dejan pegar un ojo": otra noche descontrolada por la caravana de motos en La Plata

Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11

VIDEO. "Palo y a la bolsa": el método de una mechera que se llevó "todo los talles" de una prenda en La Plata
+ Leidas

El PJ ve una oportunidad, el impacto del escándalo y la revancha que espera Milei

A 28 años de la muerte de Lady Di La cápsula del tiempo revive la nostalgia de los años 90

Siete candidatos compiten hoy en las elecciones de Corrientes

Fin de mes tumultuoso, con tensiones al límite entre el Gobierno y los bancos

El Pincha durmió una siesta y lo pagó caro

Uno por uno

Domínguez: “No fue uno de mis mejores días”

Mientras sueña despierto, Los Tilos dueño del clásico otra vez
Últimas noticias de Política y Economía

El Gobierno a oscuras: ¿Alguien sabe quién es el topo?

Los audios son “filtraciones internas”

Las ofertas de centro, a la pesca de votantes libertarios desencantados

El boom de la plata: los proyectos que pueden transformar la minería argentina bajo el RIGI
Deportes
El Pincha durmió una siesta y lo pagó caro
Sólo le sirvió para saber todo lo que no debería repetir en Río de Janeiro
Domínguez: “No fue uno de mis mejores días”
El Madre de Ciudades, esta vez, le jugó en contra a Estudiantes
Nuevamente no pudo mantener el arco en cero
Policiales
“Quieto, porque te mato”: encañonan a un camionero para robarle
Una pizzería, escenario de una noche de terror
Una pareja de “mecheros” atacó en un local de ropa deportiva céntrico
Préstamos “gota a gota”: cae una banda que extorsionaba a clientes
Golpearon a un ciclista en medio de un desalmado asalto en Los Hornos
Espectáculos
Furcios & fallidos: el pez por la boca muere
Dai Fernández se hizo cargo y no descartó una futura relación con Nico Vázquez
VIDEO. La platense Milena Salamanca deslumbró con "La Lambada" y sigue firme en el equipo de La Sole
“Las Olas”: teatro dentro del teatro para repensar lo colectivo
¡FAH!: vuelve el Festival Argentino de Historieta
Información General
A 28 años de la muerte de Lady Di La cápsula del tiempo revive la nostalgia de los años 90
Se incrementa la morosidad en tarjetas y préstamos personales
Bailar tango contra el avance del Parkinson
Revelan huellas de impactos colosales en todo el manto de Marte
El Día del Empleado de Comercio cae viernes y analizan trasladarlo: los motivos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla