La Ciudad |Pollo y cerdo ganan terreno, aun cuando aumentaron

El asado del domingo no se pierde pero sale con cortes más baratos

El consumo de carne está directamente relacionado con la economía. La molleja y los chinchulines se ven menos en las parrillas

El asado del domingo no se pierde pero sale con cortes más baratos

Asado, vacío, tapa, chorizos y morcilla, lo que más se lleva / d. alday

31 de Agosto de 2025 | 03:31
Edición impresa

La cultura de comer asado como hábito familiar no escapa a los vaivenes de la economía. Antes, muchas familias podían darse el gusto de comer tres veces en un mes como hábito de cada domingo. Hoy, el consumo ronda en una vez cada dos meses y en alguna familia una vez por meses.

Según un informe mensual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, en julio esa variedad registró un aumento del 1,4%, el pollo subió un 4,4% y el cerdo tuvo una caída del 0,4%. La variación anual es de 58,2%, 51,7% y 57,9%, respectivamente.

“La gente compra lo más barato, asado, costilla, vacío a precios populares. Para una familia de cuatro personas se gasta 40 mil pesos. El consumo es menor que antes pero no subió tanto el precio. Lo más caro que es chorizo o molleja casi no se lleva. El kilo de molleja es 24 mil", dijo Miguel Ángel Isaguirre, desde una carnicería situada en la zona de 1 y 44.

En esta carnicería la oferta del kilo de asado está a 7.300 pesos y la tapa de asado a 8.500 el kilo. Como otra opción los clientes prefieren comprar pollo y cerdo porque es más económico. “La carne de cerdo subió un 40% en cambio la carne no”, explicó Isaguirre, confirmando el informe con el aumento del pollo.

Mariano Colaianni de la carnicería de Los Hornos “Menga Carnes” confirmó que "el asado del domingo es sagrado. También, las reuniones del viernes y sábado. Todos los domingos la gente prende el fuego sea asado, pollo o cerdo. Son muy pocos los que hacen asados y no dividen. Por lo general, se divide entre todos", explicó.

En esta carnicería, un asado para cuatro personas ronda los 10.000 pesos por persona, que incluye asado, vacío, chorizos y morcilla. Si se agregan achuras como mollejas, chinchulines o riñón costará 13.000 pesos por persona.

"La carne hace 5 meses que no aumenta. El kilo de asado se vende 15.500 pesos, el vacío 18.000 el kilo, los chorizos 15.000 y las mollejas 30.000 pesos el kilo", explicó Colaiani.

También, como otra opción, desde otra carnicería del área de diagonal 80 y 46 dijo que “el kilo de carne está a 10 mil pesos. Se calcula medio kilo por persona porque el asado tiene hueso. Para cinco personas gastan 50 mil pero viene una flor de asado”. Lo que más se lleva en el local es asado, vacío, tapa de asado y achuras pero “también se lleva cerdo que es más barato sale 6 mil y el pollo 4 mil el kilo”, dijeron desde el local.

ASADO EN LO DEL SUEGRO

"No como asado por el precio. Somos yo y mi novia y cuando comemos gastamos '12 lucas' en asado y vacío. Comemos una vez cada dos meses y cuando comemos es en lo de mi suegro. Ahí ya somos cinco y gastamos 35 mil en choris, asado, ensalada, pedacito de achuras, riñón y mollejas", dijo Nicolás vecino de la zona.

Otra vecina antes de comprar asado hace cuentas: "Es algo que me gusta, pero priorizo y prefiero pagar la luz. Hoy comer un asado sale 100 mil pesos. Nosotros somos seis pero casi no comemos. A menos que sea un asado de pollo. Eso sí comemos a veces", contó Mariana.

En otra familia, el asado es un motivo de encuentro. Cristina, que es jubilada junto a su compañero, prefiere comer cuando los visitan sus hijas y son cinco personas gastando 30 mil pesos que incluyen vacío, chorizo, pedazo de matambre con salsa y queso 'incluido' más el postre.

“Mis hijas quieren que él -su padre- haga el fuego”. También agregó que “veo que se redujo el consumo, los días con Cuenta DNI en la carnicería ya no hay fila como antes”, contó Cristina al diario, ante un relevamiento que hizo sobre el consumo de asado de la gente.

Otro vecino contó que para cinco personas en la familia gasta 50 mil pesos que incluyen asado, chorizo y chinchulines pero que es “una excepción porque somos laburantes pero mi entorno no”.

También está la familia que puede comer carne a la parrilla una vez al mes: "Somos cinco y gastamos 35 mil pesos en asado, chorizo, morcilla. Lo hago a la parrilla. Lo tenemos como algo habitual", aseguró Raúl orgulloso de sostener la costumbre en su casa.

Más allá de la variedad de voces acorde a su bolsillo comer asado los domingos sigue siendo el ritual para abrazar a la familia.

 

