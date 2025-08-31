¿El fin de las bandas?: cuál será la política cambiaria del Gobierno

El PJ ve una oportunidad, el impacto del escándalo y la revancha que espera Milei
La Plata, en alerta amarillo por la Tormenta de Santa Rosa: cuándo llegan las lluvia intensas
Audios de Karina Milei: de la cumbre de urgencia en la Rosada al "ir a buscarlos y meterlos en cana"
VIDEO. "Palo y a la bolsa": el método de una mechera que se llevó "todo los talles" de una prenda en La Plata
Mientras sueña despierto, Los Tilos dueño del clásico otra vez
De Menem a Milei: la percepción de la corrupción según cómo marcha la economía
A 28 años de la muerte de Lady Di La cápsula del tiempo revive la nostalgia de los años 90
Orgullo platense: estudiantes de la UNLP ya están en Azerbaiyán para la final del Mundial de Computación
VIDEO.- "Ruidos terribles que no dejan pegar un ojo": otra noche descontrolada por la caravana de motos en La Plata
VIDEO. La platense Milena Salamanca deslumbró con "La Lambada" y sigue firme en el equipo de La Sole
VIDEO. Al borde de una nueva tragedia vial en la Región: iban por el mismo carril, chocaron y están heridos
Dai Fernández se hizo cargo y no descartó una futura relación con Nico Vázquez
Colapinto, caliente con Sainz y Bearman porque lo "taparon", respondió a lo Flaco Traverso: "Ellos saben"
Música, teatro, cine y más para pasarla bien este sábado en La Plata
Acuerdo con el FMI: la Justicia obligó a Economía a presentar el expediente del préstamo de U$S20 mil millones
Antes de llegada Santa Rosa, en La Plata se podrá disfrutar de un sábado primaveral
Por decreto, aplican cambios en una de las líneas de micros que conectan a La Plata con Capital Federal
Kicillof, sin filtros contra Milei: "Estafa electoral", "falso doctor" y "payaso"
Optimismo en La Libertad Avanza: "Los votantes no se dejan engañar, no son sonsos"
Se definió el cronograma de la 48º Fiesta Provincial del Inmigrante en Berisso: todas las actividades
Pelea familiar terminó con dos sujetos detenidos en El Peligro
El otro desafío de los comercios: la competencia de la venta online
VIDEO. De la Zona Roja a la “blanca”: crece el malestar vecinal en El Mondongo
Súper Cartonazo con “mega” pozo de $10.000.000: los números que salieron hoy sábado en EL DIA
El Día del Empleado de Comercio cae viernes y analizan trasladarlo: los motivos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Desde julio las tensiones en el mercado de cambios se han ido incrementando, en conjunto con las tensiones en el mercado de pesos
Instituto de Economía Aplicada
Universidad del Este (UDE)
En el mes de abril, con el acuerdo con el FMI de por medio, el Gobierno realizó un cambio significativo en su política monetaria y cambiaria, pasando del crawling-peg, esto es una suba pautada del tipo de cambio (originalmente del 2% y brevemente del 1%) a la flotación administrada, junto con la liberación del cepo para las personas humanas. Este cambio de régimen, vino de la mano con la definición de una política monetaria basada en control de agregados, es decir, el BCRA define la cantidad de dinero en lugar de fijar la tasa de interés, algo que actualmente casi no se utiliza en el resto del mundo, pero que fue la forma usual de hacer política monetaria hasta los ’80.
El régimen cambiario desde entonces consiste en la determinación del precio del dólar según oferta y demanda, sin ventas o compras directas del BCRA, siempre y cuando el precio se encuentre al interior de un corredor de bandas cambiarias que se va ensanchando con el tiempo. La banda superior comenzó en $1.400 y crece al 1% mensual y la banda inferior comenzó en $1.000 y decrece al 1% mensual. De esta forma, actualmente las bandas son $1.466 y $955. El BCRA está facultado de vender Reservas si el tipo de cambio llega al límite superior y de comprar Reservas si llega al límite inferior.
En sus primeros pasos, en el marco del “trimestre de oro”, dado por la liquidación de la cosecha de soja, el esquema funcionó de forma relativamente armónica. Durante el mes de abril, cambio de esquema mediante, el dólar promedió los $1.132, un 5,9% superior al mes previo. En mayo, el TC promedio fue de $1.149 (+1,5%) mostrando relativa estabilidad, y en junio fue $1.181 (+2,8%).
Sin embargo, desde julio las tensiones en el mercado de cambios se han ido incrementando, en conjunto con las tensiones en el mercado de pesos. El tipo de cambio promedio de julio fue $1.266 (+7,2%) y en agosto $1.328 (+4,9%). En principio, estos ajustes del precio de la divisa no debieran ser alarmantes. En tanto no se trasladen a un rebrote inflacionario, podríamos incluso pensar que es una corrección sana para la economía. Sin embargo, estos aumentos se vienen dando de conjunto con enormes esfuerzos del Gobierno por pisar el dólar.
Estos esfuerzos incluyeron la venta de Futuros tanto de contratos cortos (agosto, septiembre) como largos (particularmente mayo 2026), que el mercado estima alrededor de 6 mil millones de dólares y un apretón monetario extremo que incluyó aumento del requerimiento de encajes (el dinero inmovilizado por los bancos) para depósitos a la vista (subieron del 30% al 53,5%) y aumento de las tasas de interés.
LE PUEDE INTERESAR
Taylor Swift, el imperio inmobiliario detrás de la estrella pop mundial
LE PUEDE INTERESAR
Se triplicó el costo de los adelantos para las empresas
En la última Licitación (miércoles pasado) para lograr el roll-over del 100%, el Gobierno debió convalidar una tasa del 4,8% mensual para la LECAP más corta, lo que se traduce en una tasa efectiva anual del 75,7%. Por otra parte, permitió nuevamente a los bancos utilizar títulos públicos como encajes, lo que se expresó en una importante demanda de la letra atada a tasa TAMAR que vence en enero 2026. La tasa TAMAR ya alcanza el 86,6% efectivo anual. Esa tasa es la que los bancos pagan a cambios de plazos fijos de más de 1.000 millones de pesos, lo que evidencia la dificultad del sistema para conseguir liquidez y el extremo aumento del costo de fondeo de los bancos. Mayores encajes y mayores tasas se traducen en un costo prohibitivo para el crédito: la última semana el costo de adelantos en cuenta corriente para empresas supera el 7% mensual.
A pesar de esta batería de medidas, lejos de consolidarse el esquema cambiario, la presión se incrementa. En las últimas semanas, el mercado ya descuenta un cambio de esquema posterior a las elecciones. Esto podemos verlo en la cotización de los dólares Futuro, que a partir de noviembre ya superan la banda superior definida por el programa económico, a pesar de las ventas del BCRA. El Futuro de junio 2026 llega a cotizar a $1.712, es decir, casi un 6% por encima de la banda
Es claro que la apuesta del Gobierno por pisar el dólar de cara a las elecciones ajustando la cantidad de dinero se ha transformado en su propio talón de Aquiles. A medida que el BCRA vende futuros y el Tesoro paga mayores tasas, se incrementa la potencial demanda de dólares post-elecciones. La apuesta es a un resultado electoral que convalide el programa actual, lo que se especula que traería calma a los mercados. Sin embargo, de no ser así, el Gobierno deberá elegir entre alguna de las siguientes alternativas:
El BCRA define la cantidad de dinero en lugar de fijar la tasa de interés, algo que ya no se utiliza
A) Continuar con el apretón monetario, pagando tasas cada vez mayores, hasta generar una recesión lo suficientemente importante como para frenar la corrida al dólar, con costos enormes en términos de producción y empleo.
B) Relajar la política monetaria permitiendo que suba el dólar y vender Reservas en la banda superior. Actualmente las Reservas Netas rondan los 7.000 millones de dólares (contando los desembolsos del FMI), lo cual equivale al 23% de la Base Monetaria. Esta última, además, se vería expandida frente a un probable desarme masivo de LECAP en ese escenario.
C) Modificar abruptamente el esquema, eliminando o incrementando la banda superior, lo cual podría implicar menos costos para la sostenibilidad del programa, pero sería fatal para la credibilidad del equipo económico, que ha asegurado que no habrá ningún tipo de modificación.
En síntesis, el mercado parece haberle picado el boleto al esquema de bandas cambiarias, y el Gobierno apuesta todas sus fichas a un resultado electoral que permita prolongar las denominadas “tres anclas”: fiscal, monetaria y cambiaria.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí