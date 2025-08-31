Se viene la 48ª Fiesta Provincial del Inmigrante en Berisso

Desde el 4 de septiembre y hasta el 12 de octubre, Berisso volverá a convertirse en un punto de encuentro de culturas con la 48° Fiesta Provincial del Inmigrante. La tradicional celebración reunirá a colectividades de todo el mundo que, a través de desfiles, bailes típicos y sabores característicos, rendirán homenaje a la huella que los inmigrantes dejaron en la Región.

Organizada por la Asociación de Entidades Extranjeras (AEE) y con el acompañamiento de la Municipalidad, la celebración convoca a las colectividades nucleadas en la institución, desplegando una amplia agenda de actividades, en la que los visitantes podrán disfrutar de desfiles de trajes típicos, espectáculos de música y danza representativos de cada colectividad.

Como en las ediciones anteriores, la “Carpa del Inmigrante” estará situada en el Parque Cívico de la ciudad, convirtiéndose en el escenario central donde se desarrollarán gran parte de las actividades y los visitantes podrán disfrutar de un recorrido gastronómico con sabores de distintos rincones del mundo.

Cronograma de septiembre

El cronograma de actividades para septiembre comenzará el jueves 4 con la Celebración Litúrgica en la Parroquia María Auxiliadora (calle 10 entre Avenida Montevideo y 166). El sábado 6, a partir de las 9, se realizará una Campaña de Donación de Sangre en la Sociedad Italiana de Berisso (Montevideo entre 10 y 11). El sábado 13, a las 13, se llevará a cabo el Concurso de Comidas Típicas “Sabores de Berisso” en el Club de los Abuelos (calles 161 entre 14 y 15) y el domingo 14, a las 15, se desarrollará la Posta del Inmigrante y el encendido de la Lámpara Votiva en la Colectividad Helénica y Platón (calles 8 y 164).

El sábado 20 se realizará el Té de Representantes Infantiles en la Colectividad Ucraniana Prosvita (Montevideo y 13) y el domingo 21, a las 12, se abrirá el Patio Gastronómico, seguido a las 15 por el Desembarco Simbólico en la Explanada del Puerto La Plata (Montevideo y calle 2).

El sábado 27, desde las 12, se desarrollará el Festival de Colectividades en la Carpa Central (Avenida Montevideo entre 10 y 11), con Patio Gastronómico, Paseo de Artesanos y la presentación de Representantes Culturales Juveniles y el domingo 28, también a partir de las 12, continuará el Festival de Colectividades en la Carpa Central (Avenida Montevideo entre 10 y 11), con Patio Gastronómico, Paseo de Artesanos y la presentación de Representantes Culturales Infantiles.

Actividades de octubre

El viernes 3, a las 20, se llevará a cabo la Elección del Embajador Provincial del Inmigrante en la Carpa Central (Avenida Montevideo entre 10 y 11). El sábado 4, desde las 12, se desarrollará el Festival de Colectividades con Patio Gastronómico y Paseo de Artesanos, y a las 20 se realizará la Elección de la Embajadora Provincial del Inmigrante en la misma carpa. Mientras, el domingo 5, a partir de las 12, continuará el Festival de Colectividades con Patio Gastronómico y Paseo de Artesanos.

El viernes 10, a las 19, se disfrutará de la Noche de Tango y Folclore en la Carpa Central. El sábado 11, desde las 12, y el domingo 12, durante toda la jornada, se llevará a cabo nuevamente el Festival de Colectividades con Patio Gastronómico y Paseo de Artesanos, culminando el domingo a las 15 con el Desfile de Clausura sobre Avenida Montevideo.