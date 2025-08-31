Mientras sueña despierto, Los Tilos dueño del clásico otra vez

El PJ ve una oportunidad, el impacto del escándalo y la revancha que espera Milei
El Verde pegó en los momentos justos y logró un resonante triunfo. Segundo al hilo contra el Canario. No se quiere poner techo
Martín Cabrera
mcabrera@eldia.com
Si había un partido para que Los Tilos demuestre por qué está en la pelea por ingresar en semifinales del Top 12 era este. No había otro. Por eso el festejo final de los jugadores con sus hinchas, el desahogo enorme luego de ganarle otra vez el clásico a La Plata, esta vez 30-22, resultado que lo deja de pie en esa pelea de la que no tiene nada de ganas de bajarse.
¿Por qué ganó Los Tilos? Porque supo defender en los momentos en los que no jugó bien, defendió cuando se quedó con un jugador menos, porque aprovechó las oportunidades en campo rival y también porque supo abrazarse a la decisión de buscar los cinco puntos del try cuando la lógica indicaba que acertar un penal para sumar tres puntos estaba bien. Demostró que nada es casualidad en este torneo y merecido tiene estar a falta de cinco fechas en la posición que lo encuentra, peleando de igual a igual con los mejores.
El partido fue un típico clásico. La Plata estuvo a la altura y más allá de la bronca de la derrota sabe que hizo lo que tenía que hacer y le complicó mucho las cosas a un rival que está en otra pelea. Es más, a falta de cinco minutos cuando Pedro Addiechi apoyó el try estaba la posibilidad que su equipo pasara al frente por un punto. Finalmente la conversión de Tomás Suárez Folch, esquinada y con fuerte viento cruzado, se fue desviada y en la salida de cancha el Verde recuperó la guinda y tras dos penales no pateados llegó el try de Pedro Rodríguez Alcobendas para el festejo final sin punto bonus pero dejando a su rival con las manos vacías por completo.
Los dos equipos tuvieron problemas en el line, ya que un fuerte viento cruzado movió demasiado la pelota. Es más, ese viento jugó en contra de los dos en varias formaciones y también en los kicks al fondo y en cada salida de cancha, que era imposible hacerla corta a riesgo de perder la pelota porque no pasara los metros reglamentarios. Pero fue un obstáculo para los dos.
Los Tilos marcó cuatro tries y La Plata dos. En el line la pasaron mal y el scrum fue parejo
San Luis se trajo un punto que suma
Triunfo de Santa Bárbara en un partidazo
En el primer tiempo La Plata fue más agresivo y tuvo mayor tiempo la pelota. Jugó preponderantemente en campo rival y anotó tres penales por intermedio de Suárez Folch, estando en ventaja a unos minutos del final.
Pero en el peor momento de la visita y cuando jugaba con 14 hombres por la amarilla de MArtín Leiva, fue al linea en lugar de patear a los palos y tras dos fases la recibió Joaquín Tuculet para un salteo a perfil cambiado para dejar solo a Ignacio Guichón, que apoyó en la bandera para el 11-9 parcial.
En la parte final se vio un juego más abierto. Los forwards siguieron teniendo el duelo por la pelota con mucho corazón y empuje, con errores también, pero primero apoyó Suárez Folch en la bandera y luego fue Gastón Martínez Salgado quien volvió a poner a Los Tilos en ventaja con un try de varias fases y ya en el ingoal opuesto al Camino Centenario.
Entonces el partido fue palo y palo. Ataque por ataque, cada uno con sus armas y menos especulaciones que antes. Nunca estuvo definido el partido, ni siquiera después del nuevo try para la visita por intermedio del ingresado Blaiotta Lago, tras otro avance del pack. Si bien Los Tilos sacó ahí una diferencia de seis puntos, nadie se atrevía a garantizar nada.
Por eso el try de Addiechi casi le da a La Plata el premio mayor y los últimos minutos fueron de puro sufrimiento. Picante y caliente. Pero el Verde tuvo la cabeza un poco más fría, aceleró en el momento justo pese a estar solo un punto arriba y esa decisión de no patear un penal (para no dejarle otra vez la pelota a su rival) le dio el try del final.
Ganó Los Tilos y estuvo bien. Fue el que menos se equivocó en un partido chivo, cerrado y con condiciones adversas. Festejó como lo merecía y del otro lado la bronca de no sumar nada cuando también hizo méritos como para algo. A veces la diferencia de pelear arriba o abajo en el Top 12 es poco, detalles, y esos ayer estuvieron del lado de Los Tilos que está más feliz que nunca.
