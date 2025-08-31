Golpearon a un ciclista en medio de un desalmado asalto en Los Hornos

A juzgar por lo que viene sucediendo últimamente, los ciclistas parecen estar en la mira de delincuentes, preferentemente cuando circulan en horas de la noche.

Esta vez quien la pasó muy mal fue un hombre de 35 años. Según lo informado por un calificado vocero policial, eran alrededor de las 6.30 de la mañana de ayer, cuando se desplazaba por las calles 66 y 145, de Los Hornos, cuando se enfrentó a la situación menos deseada.

El vocero sostuvo que el ciclista “se dirigía hacia su lugar de trabajo, en su bicicleta Venzo, de color verde flúor con detalles en negro, de rodado 29”.

Pero en su camino se cruzaron dos delincuentes que se movilizaban en una moto color azul, de alta cilindrada, quienes empujaron al ciclista, haciéndole perder el equilibrio y que caiga al suelo.

“PIÑAS Y PATADAS”

Se iniciaba así un feroz ataque contra la víctima y que tuvo por finalidad principal despojarlo de sus pertenencias.

Para ello, lo sometieron a un duro castigo físico. Al respecto, el vocero consultado reveló que “primero le apuntaron con un arma de fuego, le gatillaron y por suerte la bala no salió, lo derribaron de la bicicleta y luego le pegaron trompadas y patadas en el piso”.

En cuanto a lo que le robaron al damnificado, aseguró saber que “le sacaron la mochila, donde guardaba un equipo de mate y una riñonera en la que había 7.000 pesos, un celular, un pase para discapacitado a su nombre, el DNI y un juego de llaves”.

También expuso que “por los golpes recibidos, el ciclista tuvo dos costillas del lado izquierdo fracturadas”. No hay detenidos.