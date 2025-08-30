Convivencia compartida: el Papa se va a vivir con compañía

El Papa da un paso inusual para el vaticano al irse a vivir con un grupo de hermanos agustinos / AFP

Los trabajos de restauración en el apartamento papal del Palacio Apostólico Vaticano están en su etapa final y, en pocas semanas, el papa León XIV (Robert Prevost) se mudará a su nueva residencia. La novedad no es la mudanza en sí, sino la manera en que piensa vivirla: no lo hará solo, como sus predecesores, sino acompañado por un grupo de “hermanos agustinos”.

Aunque todavía no se han confirmado los nombres, se especula con que se trate de un pequeño grupo de religiosos cercanos al Papa: un italiano, un filipino y un nigeriano que trabajan en la Sacristía Vaticana, además de su secretario privado, el peruano Edgar Rimaycuna, también agustino. Se trata de un gesto de enorme peso simbólico, porque devuelve a la vida papal una dimensión comunitaria que no se veía desde hace siglos.

“Debo renunciar a muchas cosas, mi vida ha cambiado, pero no renunciaré jamás a ser un agustino”, expresó León XIV al anunciar su decisión. La frase resume su voluntad de no desprenderse de las raíces que lo formaron y que lo acompañaron desde su juventud en Estados Unidos, en Perú y en Roma.

Una tradición interrumpida

Desde 1870, cuando la sede papal se trasladó del Palacio del Quirinal al Vaticano, nunca se había registrado una novedad semejante. Los papas han vivido tradicionalmente en soledad, rodeados solo por secretarios y asistentes. Incluso cuando Francisco, en 2013, sorprendió al optar por la residencia de Santa Marta en lugar del Palacio Apostólico, lo hizo para mantenerse “más cerca de la gente”, pero no compartió su vida cotidiana con una comunidad religiosa.

El recuerdo de cambios anteriores ayuda a dimensionar la importancia de esta decisión. A comienzos del siglo XX, León XIII fue noticia por instalar un teléfono en el Vaticano, algo que en su tiempo parecía revolucionario. Hoy, León XIV inaugura otro cambio: abre las puertas del apartamento papal a la vida comunitaria agustiniana.

La decisión del Papa no es un capricho personal. Forma parte de la espiritualidad agustiniana, que entiende la vida comunitaria como la esencia de la vocación. Con unos 2.800 miembros en el mundo, los agustinos practican un estilo de vida basado en rezar juntos, compartir la palabra, celebrar la eucaristía y vivir la caridad fraterna como un “anticipo del cielo”.

San Agustín, que vivió entre el 354 y el 430, escribió que el amor a Dios se expresa en el amor al prójimo. Por eso, para un agustino, vivir en comunidad no es una obligación, sino una forma de encarnar la caridad. León XIV lo sabe bien: fue prior general de la orden durante 12 años y en más de una ocasión reconoció que necesita de la comunidad para sostener su misión.

Un dicho vaticano afirma que “cada Papa tiene su estilo de vida”. El de León XIV quedará marcado por este gesto: llevar la comunidad agustiniana al corazón mismo del Vaticano.

El apartamento pontificio: humedad y abandono

La mudanza no ha sido sencilla. El apartamento papal llevaba más de una década desocupado. Durante el pontificado de Francisco, las habitaciones fueron quedando inutilizadas por problemas de humedad que afectaron sus diez estancias principales. La decisión de Bergoglio de permanecer en la Casa de Santa Marta, donde ocupó el tercer piso, evitó el uso del Palacio Apostólico y obligó a una restauración completa.

Actualmente, los obreros trabajan a contrarreloj para dejar todo listo. Se trata de un espacio cargado de historia: desde allí se asoman los pontífices cada domingo al Ángelus y allí se recibieron visitas de jefes de Estado y líderes religiosos de todo el mundo. Ahora, ese lugar recupera su centralidad, con un estilo distinto al habitual.

El perfil de León XIV

Robert Francis Prevost, de origen estadounidense, llegó a Perú como misionero agustino y fue designado obispo de Chiclayo. Francisco lo incorporó más tarde al dicasterio de los obispos, donde su trabajo fue clave y lo puso en el centro de la Curia romana. Su elección como papa en 2025 fue interpretada como la continuidad de la mirada latinoamericana de la Iglesia iniciada por Bergoglio.

A punto de cumplir 70 años, prepara ya su primera encíclica, dedicada a la justicia social, un tema que lo conecta con León XIII y su célebre Rerum Novarum de 1891. No es casual: al elegir el nombre de León XIV, quiso también rendir homenaje a aquel papa que modernizó la mirada de la Iglesia sobre la cuestión social.

El actual prior general de los agustinos, Alejandro Moral, aseguró que el Papa “a veces se muestra cansado y enflaquecido” por el ritmo de su agenda, pero destacó que su decisión de vivir en comunidad es también una forma de sostenerse espiritualmente. “Un agustino no puede renunciar a la vida comunitaria, ni siquiera cuando llega a Papa”, sintetizó.

La mudanza al Palacio Apostólico, con sus hermanos de orden, no es entonces un simple cambio de residencia. Es un gesto de coherencia: el Papa quiere seguir viviendo como agustino para servir mejor a la Iglesia.