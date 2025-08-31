Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Para el gobernador Axel Kicillof

Los audios son “filtraciones internas”

Dijo que “a Karina Milei la gobierna Lule Menem”. Y calificó al presidente de “empleado de los poderosos”

Los audios son “filtraciones internas”
31 de Agosto de 2025 | 03:29
Edición impresa

El gobernador Axel Kicillof atribuyó ayer la difusión de los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, a “filtraciones internas” del Gobierno.

“Si fuera una operación, los audios serían falsos. Ya dijeron que son verdaderos”, comentó en Radio Con Vos Kicillof, convencido de que el tuit de Adorni confirma la veracidad de las grabaciones. “El problema es el contenido de los audios. Ahora aparece uno de Karina en una reunión privada donde dudo que haya kukas, sino sería muy dudoso lo de Karina, que es con k y no es kuka. Veo que tienen filtraciones”, sostuvo.

Pero “más allá de si son infiltrables o no” los funcionarios principales de la Casa Rosada, es un “mamarracho” lo que hacen con la gestión nacional, expresó el mandatario provincial.

Y agregó: “Terminaron diciendo que gobierna un Caputito [por Santiago Caputo], primo del otro Caputo, sobrino del Caputo grande, todo macrismo químicamente puro; después Karina Milei, la hermana, que nadie la votó a la hermana pero es ‘El Jefe’”.

“Entre las estafas, el que lo votó a Milei se dio cuenta que la que manda es la hermana de Milei, que no tiene un currículum que muestre que esté preparada para esto”, expresó el Gobernador. Y aclaró: “Pero ahora vemos que a Karina Milei la gobierna Lule, el asesor principal de Eduardo Menem, el hermano principal de Carlitos Menem, ¡de Menem!”, exclamó el gobernador.

“¿O sea que gobiernan los Menem? ¿Votaron a los Menem?”, enfatizó Kicillof.

“Loco, ¡hay cinco Menem en el Gobierno! Estaban infiltrados o estaban camuflados; es una cosa muy rara lo que está ocurriendo. Yo llamo la atención: esto nos lleva a un destino calamitoso”, dijo.

Kicillof habló en duros términos sobre el presidente Javier Milei. “Es un tipo subordinado a los intereses, a los poderosos. Se le cae la baba, ve un rico y tira espuma por la boca. Es chupamedias”, afirmó.

Y comparó trayectorias y visiones económicas. “Yo soy peronista, keynesiano; él austriaco y chanta. O yo soy doctor en economía y él, el falso doctor. Igual la discusión no es esa: la discusión es que yo soy gobernador, con mil quilombos históricos, y Milei gobierna contra la Provincia de Buenos Aires porque su modelo es anti producción”, aseguró.

Y dijo que Milei “no era lo que parecía” y lo definió como “un empleado, no es el dueño del circo, es un payaso”.

 

 

