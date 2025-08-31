Macri separó de su cargo de vice a Arabia

El expresidente y titular del PRO, Mauricio Macri, resolvió ayer separar del cargo al actual vicepresidente partidario Damián Arabia y al dirigente Pablo Walter por “inasistencia a las reuniones del Consejo”, en contravención de la Carta Orgánica Nacional del partido.

Según la resolución que firmó el propio Macri, el Secretario General del partido deberá notificar a Arabia y Walter sobre su remoción y disponer su reemplazo.

Además, se instruye girar los antecedentes al Tribunal de Disciplina y comunicar la decisión al Consejo Directivo en su próxima reunión.

El documento establece que el Apoderado Partidario deberá informar al Juzgado Federal con Competencia Electoral sobre la remoción de los funcionarios, como parte de los procedimientos legales y administrativos previstos en la Carta Orgánica.

Arabia, que mantiene su banca como diputado y respaldó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció no haber sido invitado a participar en las decisiones centrales de la conducción del PRO, recordó que siempre mantuvo su alineamiento legislativo con el bloque y expuso la ausencia de autocrítica dentro del sector que hoy conduce el partido, vinculado a Macri.