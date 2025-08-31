Macri separó de su cargo de vice a Arabia

El PJ ve una oportunidad, el impacto del escándalo y la revancha que espera Milei
La Plata, en alerta amarillo por la Tormenta de Santa Rosa: cuándo llegan las lluvia intensas
Audios de Karina Milei: de la cumbre de urgencia en la Rosada al "ir a buscarlos y meterlos en cana"
VIDEO. "Palo y a la bolsa": el método de una mechera que se llevó "todo los talles" de una prenda en La Plata
Mientras sueña despierto, Los Tilos dueño del clásico otra vez
De Menem a Milei: la percepción de la corrupción según cómo marcha la economía
A 28 años de la muerte de Lady Di La cápsula del tiempo revive la nostalgia de los años 90
Orgullo platense: estudiantes de la UNLP ya están en Azerbaiyán para la final del Mundial de Computación
VIDEO.- "Ruidos terribles que no dejan pegar un ojo": otra noche descontrolada por la caravana de motos en La Plata
VIDEO. La platense Milena Salamanca deslumbró con "La Lambada" y sigue firme en el equipo de La Sole
VIDEO. Al borde de una nueva tragedia vial en la Región: iban por el mismo carril, chocaron y están heridos
Dai Fernández se hizo cargo y no descartó una futura relación con Nico Vázquez
Colapinto, caliente con Sainz y Bearman porque lo "taparon", respondió a lo Flaco Traverso: "Ellos saben"
Música, teatro, cine y más para pasarla bien este sábado en La Plata
Acuerdo con el FMI: la Justicia obligó a Economía a presentar el expediente del préstamo de U$S20 mil millones
Antes de llegada Santa Rosa, en La Plata se podrá disfrutar de un sábado primaveral
Por decreto, aplican cambios en una de las líneas de micros que conectan a La Plata con Capital Federal
Kicillof, sin filtros contra Milei: "Estafa electoral", "falso doctor" y "payaso"
Optimismo en La Libertad Avanza: "Los votantes no se dejan engañar, no son sonsos"
Se definió el cronograma de la 48º Fiesta Provincial del Inmigrante en Berisso: todas las actividades
Pelea familiar terminó con dos sujetos detenidos en El Peligro
El otro desafío de los comercios: la competencia de la venta online
VIDEO. De la Zona Roja a la “blanca”: crece el malestar vecinal en El Mondongo
Súper Cartonazo con “mega” pozo de $10.000.000: los números que salieron hoy sábado en EL DIA
El Día del Empleado de Comercio cae viernes y analizan trasladarlo: los motivos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El expresidente y titular del PRO, Mauricio Macri, resolvió ayer separar del cargo al actual vicepresidente partidario Damián Arabia y al dirigente Pablo Walter por “inasistencia a las reuniones del Consejo”, en contravención de la Carta Orgánica Nacional del partido.
Según la resolución que firmó el propio Macri, el Secretario General del partido deberá notificar a Arabia y Walter sobre su remoción y disponer su reemplazo.
Además, se instruye girar los antecedentes al Tribunal de Disciplina y comunicar la decisión al Consejo Directivo en su próxima reunión.
El documento establece que el Apoderado Partidario deberá informar al Juzgado Federal con Competencia Electoral sobre la remoción de los funcionarios, como parte de los procedimientos legales y administrativos previstos en la Carta Orgánica.
Arabia, que mantiene su banca como diputado y respaldó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció no haber sido invitado a participar en las decisiones centrales de la conducción del PRO, recordó que siempre mantuvo su alineamiento legislativo con el bloque y expuso la ausencia de autocrítica dentro del sector que hoy conduce el partido, vinculado a Macri.
LE PUEDE INTERESAR
Padres desubicados en las escuelas y en el fútbol infantil
LE PUEDE INTERESAR
Los X de la semana
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí