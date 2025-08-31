El Pincha durmió una siesta y lo pagó caro

El PJ ve una oportunidad, el impacto del escándalo y la revancha que espera Milei
Central Córdoba lo noqueó de entrada y lo dejó sin respuestas. La derrota no le permitió recuperar la punta y lo comprometió para acceder a los torneos internacionales de 2026
LUCAS FINOCHIO
SANTIAGO DEL ESTERO (ENV. ESP.)
Estudiantes sufrió un durísimo cachetazo de Central Córdoba en el inicio del partido, con dos goles que llegaron en apenas 10 minutos, lo que le costó recuperarse y a pesar del esfuerzo, no le alcanzó para revertir la situación.
El equipo perdió 2-0, y volvió a mostrar falencias que parecían solucionadas; esto genera una preocupación de cara a los difíciles compromisos que se le avecinan, aunque antes tendrá el parate de fecha FIFA para reflexionar.
Las cosas para el Pincha no comenzaron como estaban planeadas; un factor en contra pudo haber sido las altas temperaturas, ya que a la hora del partido la misma rondaba los 30º. Otro, el cansancio de algunos jugadores y la sobrecarga de partidos. O, como se dice en la jerga, salió dormido.
Con estos condimentos, el equipo se largó a recuperar la cima de la zona A, pero los mismos, le pasaron factura en el inicio. Errores defensivos, pérdidas de pelotas y complicaciones a la hora de contener el balón hicieron que Central Córdoba, en menos de 10 minutos, tome el hilo conductor del partido y se ponga arriba en el marcador por una amplia diferencia.
Central Córdoba necesitó menos de 10 minutos para liquidar el partido
En este sentido, Leandro González Pírez, que había comenzado con algunas falencias al querer trasladar la pelota e intentar cederla, fue responsable del primer grito santiagueño. Luego de un excelente desborde por la banda izquierda de Cufré doblegando la marca de Román Gómez, el futbolista centró por lo bajo y, en el deseo del defensor de querer despejar afuera, desvió la trayectoria del balón, lo mismo que Fernando Muslera, que finalmente, generó el primer gol del Ferroviario, a los 5. Esto fue un golpe duro para Estudiantes, que en la vorágine de querer barajar y dar de nuevo descuidó la mitad de la cancha, dando espacios para que el local lastime. De esta forma, llegó el segundo gol de la tarde para Central Córdoba, el cual adelantaba para el Pincha la tormenta de Santa Rosa.
Al respecto, cuando Ezequiel Piovi quiso jugar la pelota rápido, el volante santiagueño interceptó el pase, tocándola corta para Verón, que en un pase pinchado lo mandó a correr a Perelló, quién se fue solo contra el mundo mientras los centrales lo corrían de atrás y, a la hora de definir, no lo perdonó a Fernando Muslera.
Así, la situación se hizo cuesta abajo a los dirigidos por Domínguez, que si bien tuvieron aproximaciones de peligro, con dos cabezazos y una pirueta dentro del área de Guido Carrillo, que el arquero atajó formidablemente, no les alcanzó para descontar.
A pesar del cachetazo de Central Córdoba, el equipo no se despertó y los errores continuaron, con pelotas perdidas en mitad del terreno.
Este fue uno de los puntos más flojos del primer tiempo, ya que si bien la zona estuvo sobrepoblada, no sirvió para contener los ataques visitantes.
Otra de las complicaciones del equipo fueron las bandas defensivas Así fue como llegó el primer gol. Aunque por la izquierda también sufrió ataques que no fueron aprovechados por el elenco santiagueño.
Esto lo notó el entrenador, ya que en el entretiempo optó por Alexis Castro en lugar de Piovi, que se volcó a la izquierda para dejar más liberados a Ascacibar y Amondarain.
Pero fue en vano, porque el rendimiento fue una fotocopia del primer tiempo, con fallas groseras y a la vez sorprendentes.
Sin respuestas, el Barba fue por más y decidió fortalecer el ataque con Farías y Cetré, sacando dos volantes como Palacios y Piovi de flojo partido.
Siguiendo esta línea, a minutos de haber ingresado, el equipo mostró otra cara, con el colombiano como protagonista, con buenos desbordes pero con falencias en el toque final.
Si bien hubo una leve mejora del rendimiento, en algunas ocasiones la suerte no lo favoreció. Para colmo, pasada la segunda media hora de juego, el Ferriovario clavó el tren atrás, lo que hizo inquebrantable la defensa.
De esta forma y a pesar de los fallidos intentos por descontar, Estudiantes no encontró la llave del gol y se volvió con las manos vacías para La Plata. El papel de ayer preocupa y hace rever varios ítems de cara a la seguidilla de partidos de alto riesgo que se le vienen entre el torneo doméstico y la Copa.
