Una pareja de “mecheros” atacó en un local de ropa deportiva céntrico

Una pareja de mecheros protagonizó un audaz robo en una sucursal de Open Sports de La Plata, ubicada en 5 y 49, donde en cuestión de segundos lograron llevarse varias prendas deportivas sin ser detectados en el momento.

El episodio, que quedó registrado en las cámaras de seguridad del local, mostró cómo la mujer inició la maniobra fingiendo ser una clienta más. Se detuvo frente a un perchero con buzos y camperas deportivas, y los investigadores sospechan que pudo haber manipulado previamente los dispositivos de alarma para facilitar el robo.

Instantes después ingresó su cómplice, un hombre que portaba dos bolsas de aparentes compras en otros locales. Con total coordinación, la mujer tomó entre tres y cuatro buzos-camperas —todas del mismo modelo, color y marca, aunque de diferentes talles— y las introdujo rápidamente en una de las bolsas. En cuestión de segundos, las prendas desaparecieron del perchero.

Según los registros de video, el accionar de la pareja de mecheros fue tan veloz y preciso que no generó sospechas inmediatas en los empleados. Sin embargo, al constatar el faltante, se revisaron las cámaras de seguridad y se detectó el accionar delictivo.

Las autoridades policiales ya cuentan con las imágenes y trabajan en la identificación de los responsables, quienes lograron escapar del lugar con el botín.