La cosecha bonaerense y la faena impulsaron un balance favorable

eperezfernandez@eldia.com

La provincia de Buenos Aires, corazón productivo de nuestro país, tuvo en el segundo trimestre de este año resultados alentadores en varios de los principales indicadores de la actividad agropecuaria. La información, difundida por el Ministerio de Economía bonaerense a través de la Subsecretaría de Coordinación Económica y Estadística y la Dirección Provincial de Estadística, muestra un escenario con predominio de cifras positivas en granos, carnes y precios, aunque con matices en algunos rubros específicos.

Según los datos oficiales, la coyuntura agropecuaria al segundo trimestre de 2025 muestra un panorama con predominio de señales positivas: más superficie sembrada de soja, maíz y girasol, faena bovina y aviar en crecimiento, consumo interno de carnes en alza y precios ganaderos en niveles récord. Aunque persisten reducciones puntuales en algunas producciones y en la intención de siembra de trigo y cebada, el balance general resulta favorable.

En el caso de la soja, uno de los cultivos más relevantes para la región pampeana, la superficie sembrada superó los 5,5 millones de hectáreas, con un incremento del 6,3% frente a la campaña anterior. Esto permite proyectar una producción cercana a los 16,8 millones de toneladas. El maíz también arrojó resultados favorables: con 3,1 millones de hectáreas implantadas, un 1,3% más que en el ciclo previo, se espera una cosecha de 18,2 millones de toneladas, a pesar de que los rindes resultaron desparejos según la fecha de siembra. El girasol completó la campaña 2024/25 con una superficie cosechada de 1,1 millón de hectáreas, 8,6% más que el año anterior. Estos números permiten afirmar que la provincia consolidó su posición como principal productora de granos del país.

El inicio de la campaña 2025/26 de granos finos trajo consigo un matiz menos optimista: la intención de siembra cayó 4% en trigo y 10,6% en cebada. No obstante, el cuadro general sigue siendo positivo porque los granos gruesos, que son los de mayor peso en la estructura productiva bonaerense, aumentaron su superficie sembrada y proyecciones de cosecha. Además, las cotizaciones en los puertos de Bahía Blanca, Quequén y Rosario acompañaron la tendencia con incrementos significativos: entre el segundo trimestre de 2024 e igual período de 2025, el girasol subió 37,7%, el maíz 32,3%, la soja 18,5% y el trigo 13,2%. Estos valores sostienen la rentabilidad del sector, incluso con un escenario internacional de precios más volátil.

La ganadería mostró un desempeño positivo en la faena. En bovinos, se procesaron más de 1,7 millones de cabezas en el segundo trimestre, lo que representó un crecimiento interanual de 4,2%. En el plano nacional la expansión fue de 3%, lo que coloca a la Provincia que administra Axel Kicillof por encima del promedio. En cuanto a la avicultura, se faenaron 62,6 millones de aves, con un aumento de 2,4% frente al mismo trimestre del año anterior. La actividad porcina fue la única con retroceso, con un millón de cabezas faenadas y una baja de 1,8%. Aun así, el balance general de la industria cárnica sigue siendo positivo, dado el peso mayor de los bovinos y las aves en la oferta provincial.

El consumo interno también se movió en dirección ascendente. En los primeros meses del año, el consumo per cápita de carne vacuna alcanzó 49,6 kilos anuales, con un incremento interanual del 8,4%. En carne aviar el registro fue de 44,1 kilos por habitante y en carne porcina de 17,9 kilos, ambos con variaciones levemente positivas de 0,9% y 1,7% respectivamente. Este comportamiento confirma la vigencia del mercado interno como sostén de la producción, en paralelo con las oportunidades que brindan las exportaciones.

En precios, la ganadería vivió un semestre de marcada recomposición. A junio, el novillo en pie promedió $2.823 por kilo vivo, un salto del 54,5% frente a un año atrás. Si se toma el promedio del segundo trimestre completo, el precio fue de $2.803, lo que representa una suba interanual de 56,7%. El resto de las categorías mostró un comportamiento similar, lo que confirma un fortalecimiento generalizado de las cotizaciones. Esta mejora de precios, combinada con mayores niveles de faena y consumo, le otorgan dinamismo a toda la cadena de valor.

Las exportaciones de granos bonaerenses también contribuyeron al panorama positivo. Durante el primer semestre superaron los 12 millones de toneladas, por un valor de 2.924 millones de dólares. El volumen exportado creció 8,1% respecto al año anterior, aunque el valor se redujo 3,4% por efecto de los precios internacionales.

Brasil, Arabia Saudita y Vietnam concentraron la mayor parte de las compras de cereales, mientras que China se mantuvo como principal destino de semillas y oleaginosas con el 63,1% del total. La diversificación de mercados consolida a la Provincia como un actor central en la inserción internacional del agro argentino.

El comercio exterior de carnes mostró un comportamiento mixto pero con saldo favorable en divisas. En volumen, las exportaciones sumaron 246.184 toneladas, un 15% menos que en el mismo período de 2024. Sin embargo, el valor creció 11,5% y alcanzó los 1.009 millones de dólares gracias a una fuerte suba del precio promedio de exportación, que trepó 31,2% interanual hasta los 4.098 dólares por tonelada. China volvió a consolidarse como principal mercado de destino con el 53,5% de los envíos, seguido por Rusia e Israel.

Un dato adicional que matiza el escenario es la caída del stock vacuno provincial: la primera campaña de vacunación contra la aftosa mostró una reducción interanual de 1,6%, con 291.260 animales menos.

Las categorías más afectadas fueron vaquillonas y novillos, con bajas de 5,1% y 6,4% respectivamente. Aun así, la combinación de mayor faena, precios firmes y consumo interno creciente sostiene la fortaleza de la cadena cárnica bonaerense.

En conclusión, el balance de la coyuntura agropecuaria bonaerense al segundo trimestre de 2025 es mayormente positivo. La expansión en la superficie sembrada de los principales granos, el aumento de la faena bovina y aviar, el crecimiento del consumo interno de carnes, las cotizaciones en alza y el incremento en el valor de las exportaciones cárnicas configuran un panorama sólido para el sector. Los recortes en la intención de siembra de trigo y cebada, la baja en la faena porcina y la merma del stock vacuno son factores a seguir, pero no alcanzan a opacar la tendencia general, que exhibe a la provincia de Buenos Aires como un pilar de la producción agropecuaria nacional y un actor clave en el comercio exterior argentino.