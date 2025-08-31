Domínguez reconoció el error del planteo tras la derrota de Estudiantes: "Hay que levantarse y mirar para adelante"

Tras la derrota ante Central Córdoba, el entrenador de Estudiantes, Eduardo Domínguez, destacó que los dos goles rápidos que recibieron en el primer tiempo fueron vitales. Además fue autocrítico con el planteo que realizó en Santiago del Estero.

“Hay que tener tranquilidad. No estuvimos finos y el diferencial estuvo en el área. Ellos llegaron con claridad tres o cuatro veces. Nosotros no estuvimos finos en el área”.

Además agregó que la diferencia fue la efectividad del elenco rival: “El control del partido estuvo cambiante y cuando lo tuvimos a nuestro favor, sabíamos que teníamos que cuidar mucho las transiciones. Ellos tienen jugadores muy rápidos y en la primera que tuvieron, nos marcaron”.

Por otro lado, se lamentó haber recibido los dos goles en el inicio del primer tiempo: “Fue un golpe duro los dos goles que recibimos. Nos tenemos que levantar más rápido de estos golpes y quedarnos en que, cuando tuvimos el control nosotros, lo hicimos muy bien. Hay que levantarse y mirar para adelante. No hay que desviarse de los objetivos que tenemos”.

También hizo hincapié en el planteo y fue autocrítico: “Decidimos incluir 4 volantes porque sentíamos que con el 4-4-2 del rival, los dos delanteros centros querían ganar la espalda de los volantes y por eso agregamos un volante más para contener esa situación. Creo que lo hemos contenido de buena manera y fallamos en los duelos y en las transiciones. Hay que seguir trabajando y hay veces que uno toma decisiones, pero asumo mi responsabilidad porque no fue de mis mejores días. Se los dije a los jugadores. Eso no me hace descreer del equipo. Todos tenemos buenos y malos días. Me parece que nos tenemos que centrar en lo que podemos hacer y en lo que tenemos que trabajar”.

Por otro lado, dejó en claro que buscarán mejorar conceptos en estas semanas de parate y recuperar futbolistas. Además, cuando fue consultado sobre la venta o no de Tiago Palacios, no dio precisiones al respecto.