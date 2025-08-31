Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Domínguez reconoció el error del planteo tras la derrota de Estudiantes: "Hay que levantarse y mirar para adelante"

Por otro lado, señaló que no estuvieron finos en la definición y destacó la efectividad del local. “Nos tenemos que levantar”

Domínguez reconoció el error del planteo tras la derrota de Estudiantes: "Hay que levantarse y mirar para adelante"

Eduardo Domínguez analizó la derrota en rueda de prensa / EL DIA

31 de Agosto de 2025 | 17:53

Tras la derrota ante Central Córdoba, el entrenador de Estudiantes, Eduardo Domínguez, destacó que los dos goles rápidos que recibieron en el primer tiempo fueron vitales. Además fue autocrítico con el planteo que realizó en Santiago del Estero.

“Hay que tener tranquilidad. No estuvimos finos y el diferencial estuvo en el área. Ellos llegaron con claridad tres o cuatro veces. Nosotros no estuvimos finos en el área”.

Además agregó que la diferencia fue la efectividad del elenco rival: “El control del partido estuvo cambiante y cuando lo tuvimos a nuestro favor, sabíamos que teníamos que cuidar mucho las transiciones. Ellos tienen jugadores muy rápidos y en la primera que tuvieron, nos marcaron”.

Por otro lado, se lamentó haber recibido los dos goles en el inicio del primer tiempo: “Fue un golpe duro los dos goles que recibimos. Nos tenemos que levantar más rápido de estos golpes y quedarnos en que, cuando tuvimos el control nosotros, lo hicimos muy bien. Hay que levantarse y mirar para adelante. No hay que desviarse de los objetivos que tenemos”.

También hizo hincapié en el planteo y fue autocrítico: “Decidimos incluir 4 volantes porque sentíamos que con el 4-4-2 del rival, los dos delanteros centros querían ganar la espalda de los volantes y por eso agregamos un volante más para contener esa situación. Creo que lo hemos contenido de buena manera y fallamos en los duelos y en las transiciones. Hay que seguir trabajando y hay veces que uno toma decisiones, pero asumo mi responsabilidad porque no fue de mis mejores días. Se los dije a los jugadores. Eso no me hace descreer del equipo. Todos tenemos buenos y malos días. Me parece que nos tenemos que centrar en lo que podemos hacer y en lo que tenemos que trabajar”.

Por otro lado, dejó en claro que buscarán mejorar conceptos en estas semanas de parate y recuperar futbolistas. Además, cuando fue consultado sobre la venta o no de Tiago Palacios, no dio precisiones al respecto.

LEA TAMBIÉN

VIDEO. El Pincha durmió una siesta y lo pagó caro

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Lluvia de empleos ofrecidos en La Plata: si estás buscando, no te pierdas estos trabajos

Convivencia compartida: el Papa se va a vivir con compañía

La Plata, en alerta amarillo por la Tormenta de Santa Rosa: cuándo llegan las lluvia intensas

Estudiantes hizo en Santiago todo lo que no deberá repetir en Río de Janeiro: defendió mal y perdió 2 a 0

VIDEO.- "Ruidos terribles que no dejan pegar un ojo": otra noche descontrolada por la caravana de motos en La Plata

Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11

VIDEO. "Palo y a la bolsa": el método de una mechera que se llevó "todo los talles" de una prenda en La Plata
+ Leidas

Llegó Santa Rosa a La Plata: rige el alerta "Amarillo" y cuánto llovió barrio por barrio

Romance de barrio: las noches mágicas y populares de una orquesta consagrada al bolero

El mercado ya vio La Hermosura, donde se redefine la vida de barrio

Uno por uno

El PJ ve una oportunidad, el impacto del escándalo y la revancha que espera Milei

Nunca es tarde para aprender a tocar un instrumento: un desafío para adultos

El Gobierno a oscuras: ¿Alguien sabe quién es el topo?

Las balas están empezando a entrarle al Gobierno
Últimas noticias de Deportes

El pibe Lencina abre la cuenta y Salas da el golpe de nocaut: River vence a los sanjuaninos

"Una pena irnos sin un punto": el posteo de Colapinto tras el GP de Países Bajos

Orfila mete mano en el equipo para recuperarse en el Bosque frente a Atlético Tucumán

¿Dibu Martínez al Manchester United?: el arquero no jugó y empieza a despedirse del Aston Villa
La Ciudad
Bingo recreativo en Tolosa: más de 600 vecinos disfrutaron de la jornada
Llegó Santa Rosa a La Plata: rige el alerta "Amarillo" y cuánto llovió barrio por barrio
Piden ayuda para Josefina, una nena de La Plata que fue diagnosticada con una enfermedad poco frecuente
Cambios en Línea 129 Misión Buenos Aires: ¿qué pasará con el recorrido que conecta La Plata con CABA?
Súper Cartonazo con “mega” pozo de $10.000.000: los números que salieron hoy domingo en EL DIA
Espectáculos
Gerardo Romano: “Vine a poner esta jeta de viejo luchador para denunciar a este gobierno”
Vanina Escudero habló por primera vez de la reconciliación con Silvina: “Pudimos superarlo”
Vanina Escudero habló sobre su reconciliación con Silvina: “Más allá de las diferencias, pudimos superarlo”
La agenda cultural para no perderse de nada en La Plata
Estrenos de septiembre: el drama y el misterio se apoderan de la pantalla
Política y Economía
Virginia Gallardo, vedette y candidata libertaria, tras votar en Corrientes: "Tenemos la oportunidad de elegir el futuro"
Elecciones en SOSBA: volvió a ganar Julio Castro en la provincia de Buenos Aires
Fentanilo mortal: el laboratorio había sido clausurado en 2019, pero nunca se hizo efectivo
Cristina Kirchner y el Indio Solari: difundieron una imagen del encuentro entre la expresidenta y el cantante
Francisco Adorni sobre los discapacitados: “Lo tenes que demostrar”
Policiales
Fentanilo mortal: el laboratorio había sido clausurado en 2019, pero nunca se hizo efectivo
Detienen a un joven en Berisso por golpear a su pareja
Brutal ataque a la influencer "La Coqueta" en Bariloche: golpiza y robo
“Quieto, porque te mato”: qué se sabe del violento robo a un camionero en La Plata
Fue a su cabaña de fin de semana y la encontró desvalijada en La Plata: "Ya es la tercera vez que nos pasa"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla