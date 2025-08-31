Una pizzería, escenario de una noche de terror

El violento asalto se produjo en la pizzería de 131 entre 64 y 65 / WEB

En un abrir y cerrar de ojos, dos empleados de una pizzería de Los Hornos pasaron de la tranquilidad habitual de su rutina a padecer momentos de pánico e incertidumbre por un ataque delictivo.

Es que de acuerdo a lo dado a conocer por fuentes policiales de esa zona, los dos delincuentes armados que dieron el golpe en el local de ese rubro que funciona en 131 entre 64 y 65, se mostraron sumamente violentos para consumar el atraco.

En tal sentido, un allegado a la investigación dejó trascender que este episodio de inseguridad ocurrió pasadas las 22.30 del jueves, aunque se supo durante la jornada de ayer.

Hizo saber de inmediato que, cuando entraron los asaltantes, “uno de los empleados se encontraba en el baño y el restante, en la cocina”.

Con respecto a esos delincuentes, precisó que “eran mayores de edad, se presentaron a cara descubierta y con capuchas”.

Pero, a su vez, “portaban un revólver”, indicó el vocero, quien agregó que con el arma “le dieron culatazos en la cabeza” a uno de los trabajadores.

LOS ENCERRARON

Seguidamente, el mismo informante consignó que en esos instantes de sumo nerviosismo para los empleados “estos ladrones los encerraron en el baño”.

En esa dependencia del comercio, señaló, “se quedó uno de los delincuentes vigilándolos, mientras el cómplice se dedicó a robar todo lo de valor que había en la pizzería”.

Sobre el botín, detalló que los forajidos “se fueron con tres celulares: un iPhone modelo 16, con abono de la empresa Movistar, otro iPhone modelo 15 y otro celular” cuya marca y modelo no fueron especificados.

“También sustrajeron una notebook y un camperón largo deportivo”, acotó.

Asimismo, ocasionales testigos refirieron que los delincuentes emprendieron la fuga “tomando por la avenida 66”.

QUEDARON FILMADOS

Por otra parte, la misma fuente reflejó que los responsables del asalto “quedaron filmados” por cámaras de seguridad del lugar.

“Ambos delincuentes son de tez oscura y de 1,75 de estatura”, se indicó.

Acerca de la vestimenta que tenían al momento de protagonizar el robo, citaron que “uno de ellos tenía una campera inflable de color oscuro, un pantalón de color claro y zapatillas oscuras”.

Su compinche, en tanto, “vestía una campera también oscura con las letras E y M sobre el pecho, así como mangas de color claro y pantalón de color claro con rotura”.

Vale señalar que poco después de que los asaltantes huyeran de la zona, arribaron efectivos policiales, quienes pese a salir a perseguir a ambos ladrones, no dieron con ellos.