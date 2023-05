Jey Mammon contraataca: “Los que mintieron tienen que responder”

Jey se encuentra en Argentina: “Los no hechos siguen siendo los no hechos”, tiró

De vuelta en Argentina, Jey Mammon dio a entender que podría iniciar acciones legales contra Lucas Benvenuto por lo que considera una “falsa denuncia”, y también contra quienes hayan mentido.

Así se lo deslizó al cronista Matías Vázquez, que fue en busca de la palabra del conductor, a quien encontró en Palermo. “Hace rato que hago vida normal. No hay un nuevo Jey Mammon, soy el mismo de siempre”, dijo, y aseguró que con los televidentes “seguramente que vamos a volver. No sé adonde, pero vamos a volver a la tele”.

Jey dijo que “sigo igual que siempre, sigo pensando lo mismo de siempre. No sé cuál es el cambio que se ve. Primero fue como una patada en la cabeza, te tenés que levantar, eso puede ser lo que se vea. Pero sigo siendo el mismo porque los no hechos siguen siendo los no hechos”.

“Uno por ahí se siente más sólido porque está de pie. Pero sigo siendo el mismo y las circunstancias siguen siendo las mismas”, agregó. Y consultado sobre si pensaba que había sido traicionado por amigos del medio, respondió que “no tengo ganas de hablar prácticamente de nada. No me gusta hacer shows, nunca me gustó hacer circo”.

Sin embargo, sí lanzó algunos dardos: “Nunca me gustó hacer circo de nada, entonces de las cosas serias menos. Tampoco me gusta anticipar lo que va a pasar, así que bueno, cuando suceda lo que tenga que suceder me sentaré a hablar de lo que está sucediendo. No me gusta decir: ‘Va a pasar esto’. Cuando pase, se enterarán. Mientras tanto pueden hablar con los abogados y ellos le van a contar lo que sucede. Todas las personas que hayan mentido y se hayan subido o se hayan hecho dueñas de una mentira, tienen que responder frente a esta mentira. Esa solidez es porque yo me siento seguro. Pasa que cuando recibís el bombazo es muy difícil, es muy duro. Sobre todo cuando se suben a esa mentira, entonces te sentís avasallado. Hay gente que se dedica a eso, que no soy yo, que están trabajando sobre eso y a ellos tienen que ir a preguntarles”. Ayer, además, circuló la versión de que prepara un juicio contra Telefé.