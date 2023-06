VIDEO. El escrache viral que es furor en las redes: "Nunca te fíes de una mujer despechada"

Dos mujeres aprovecharon el festejo del Día del Padre del pasado domingo para escrachar a un hombre, a quien identificaron como Mauro, quien les habría sido infiel a ambas, según la viralización de un video que es furor por estas horas. En las imágenes se puede observar el momento en que ambas cuelgan una bandera con una frase que ya recorre todo el país.

Las protagonistas se presentaron en la casa del acusado para pedirle explicaciones. Pero ante su negativa a bajar del segundo piso, desde donde les hablaba detrás de la ventana, y luego de arrojarle un palo, decidieron colgar un pasacalles en las rejas de la vivienda.

El cartel tenía la inscripción: "Mauro, te voy a hacer mierda. Nunca te fíes de una mujer despechada". En tanto que a una de las mujeres se le escucha gritar: "Te vamos a escrachar, forro. Vas a ver lo que te va a pasar. No vas a cagar a ninguna mujer más, hijo de puta". Y la otra "víctima" no se quedó atrás: "Salí, vení acá. Me cagaste la vida todos estos años".