Quejas por cortes de luz en varias localidades

Vecinos de diversos puntos de la Región se quejaron entre la noche del jueves y las últimas horas de ayer por cortes del servicio eléctrico que, en casos, se extendieron por varias horas o incluso, días a lo largo de la última semana.

Entre los reclamos por los cortes más extensos está el de un vecino de la “megatoma” de Los Hornos, quien denunció que “desde el martes, en la calle 155 entre 78 y 90 somos varios los que estamos sin luz porque, al parecer, no anda una fase”, dijo el frentista que pidió reservar su identidad. También cuestionó la falta de respuesta a los reclamos: “Dicen que no tienen registro de quejas. Hoy (ayer) hice 9”, indicó el vecino, quien sostuvo además que “mientras los frentistas tenemos que ir a casa de familiares porque no tenemos ni siquiera agua, enfrente, en la toma, todos tienen luz”, dijo.

Desde Edelap, se indicó que en esa zona “se realizaron tareas de mantenimiento en estos días y actualmente la red está en servicio”.

Se extendían las quejas

En la noche del jueves, se extendían las quejas hacia el Norte. ABSA, se sumó con un aviso: su servicio podía fallar por un corte de luz que afectaba sus plantas de bombeo entre Gonnet y Villa Elisa. “La luz se cortó a eso de las 20 y volvió más tarde, pero en mi casa se generó un corto que ahora complicó la mitad de la instalación”, le dijo Roberto, un vecino de las torres de Villa Elisa a este diario.

“En la calle 24, desde 467 hacia 470 está todo apagado”, dijo Leticia Muñoz y añadió que “en los últimos días hubo varios cortes que se dieron en forma intermitente anoche (por el jueves)”, dijo.

“Soy un vecino del barrio Las Retamas de Villa Elisa. Estamos cansados de los cortes de luz, todos los días a la misma hora”, dijo un frentista ante este diario y añadió que “ya nos quemaron muchos electrodomésticos. No sabemos qué hacer”, lamentó.

También se reclamó por falta de servicio en las inmediaciones de 122 entre 530 y 531, en un área de Villa Catella y en Punta Lara. “En 11 y 96 estamos a oscuras y anoche se cortó tres veces”, dijo un vecino de la localidad ribereña. Desde Edelap se informó que el servicio se restablecía en forma paulatina hacia la noche.

Más temprano también pedían por la luz en Los Hornos. “En 60 entre 137 y 138 hace 15 horas estamos sin luz. Hemos hecho reclamos a maquinas contestadoras pero no tenemos respuestas de Edelap”, se quejó Mario. Desde la prestataria se indicó que el servicio se restablecía. Hay dos manzanas afectadas por una interrupción puntual en la red domiciliaria que ocurrió en la mañana de hoy (ayer). Personal de la empresa se encuentra trabajando en el lugar y normaliza el servicio en el menor tiempo posible”.