El intendente de La Plata, Julio Garro, oficializó ayer su precandidatura para buscar su tercer mandato. En ese contexto, esta mañana reflexionó sobre lo que serán las PASO 2023, en donde Juntos por el Cambio tendrá interna ya que ese espacio también presentó la lista del senador Juan Pablo Allan.

En sus redes sociales, Garro escribió: "En estos años, los platenses hicimos muchas cosas juntos. Tenemos más espacios verdes, el SAME, el asfalto que llegó a los barrios, somos la ciudad mejor preparada del país para enfrentar eventos climáticos, la segunda con más luces LED y muchas otras cosas que antes no estaban". Luego agregó que "para algunos parecerá poco, pero son cosas que no existían y sentaron las bases para una ciudad distinta".

En ese sentido indicó que "hoy La Plata no es la misma, pero queda mucho por hacer todavía. Hicimos lo urgente, lo que era prioridad para que vos vivas mejor en cada barrio y ahora empieza otra etapa". Y cerró diciendo: "Los que piensen que se terminó están equivocados, no voy a parar hasta lograr la ciudad que siempre soñamos".