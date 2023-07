Córdoba: dos dogos se escaparon, mataron a una joven de 15 años e hirieron vecinos

Dos dogos argentinos mataron a una joven de 15 años en Córdoba, tras escaparse de la casa de sus dueños. No era la primera vez que escapaban y atacaban. También hirieron a otros vecinos.

La adolescente, identificada como Trinidad, falleció esta madrugada, a causa de las heridas que le provocaron los perros. Los dueños fueron imputados por la Justicia por “homicidio culposo”.

El ataque tuvo lugar este domingo al mediodía en el barrio Estación Flores. La joven estaba paseando a sus perros cuando los dogos escaparon de Bucarest al 4800 y la atacaron.

Trinidad recibió heridas en sus piernas de uno de los perros. El otro se ensañó hasta destrozarle la cabeza. Sufrió dos paros respiratorios y fue intervenida quirúrgicamente, ya inconsciente, para reconstruirle la cara, cabeza y oreja pero los animales tocaron una arteria y perdió demasiada sangre.

Los dueños de los perros están imputados por el “homicidio culposo” y por “lesiones culposas”, dado que otros vecinos que intentaron salvarla también fueron atacados.

Lejos de cesar, los perros dejaron a la chica herida y fueron a otra casa, donde atacaron a una nena, debiendo ser atendida por una ambulancia. El padre de la menor, al ver a su hija en riesgo, tomó una cuchilla y los mató.

Noelia, tía de Trinidad, contó que era habitual que su sobrina saliera a pasear a los perros. La abuela fue la primera en alertar que los perros ya habían regresado pero ella aún no. Su muerte ocurrió esta madrugada, alrededor de las 4 am, por un paro cardiorrespiratorio.

“No la encontré y me dijeron que los perros atacaron a una persona, no sabían quién era porque estaba muy mordida. Le mordieron dos arterias, eso hizo que ella perdiera mucha sangre y parte de la cara. Le tuvieron que reconstruir la oreja, también la cabeza y no aguantó”, relató Noelia.

Una vecina, testigo del ataque, comentó que cuando los perros “la soltaban, nos encaraban a nosotros, nos alejábamos y volvían a atacar a la nena”. Por su parte, Maximiliano, quien mató a las mascotas, explicó que a pocos metros “había niños jugando”.

“Estos perros eran entrenados con pumas. Se me metieron en el living, pensé que podía atacar a mis nenes”, agregó. Al igual que a otro vecino, tuvieron que hacerle puntos por las heridas sufridas.

Sin registro

La Municipalidad local denunció que los dogos argentinos no estaban registrados en la aplicación Huella Animal. Esta plataforma fue presentada en mayo pasado y tiene como objetivo resguardar información de las denominadas razas peligrosas.

Desde el American Kennel Club remarcaron que “los dogos no son para propietarios inexpertos. Son poderosos, atléticos y tienen fuertes instintos de protección. Tienden a ser muy protectores y territoriales”.

El dogo argentino fue reconocido recientemente como una raza pura. Es la primera autóctona del país, habiéndose presentado en 1947 por medio del médico cordobés, Antonio Nores.