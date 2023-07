Reclaman por el corte de la telefonía fija en un barrio de City Bell

Vecinos de City Bell reclaman por un corte en el servicio de telefonía fija. Viven en la zona de Camino Centenario y 464 y desde el lunes “el teléfono dejo de funcionar”. Uno de los frentistas, dijo que “para mí el teléfono de línea es fundamental, porque no uso celular. Y cuando se corta, me quedo aislado, no tengo forma de comunicarme”, dijo. Tras hacer el reclamo continuaba anoche a la esperada “de que vuelva a funcionar”.