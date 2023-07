Wanda Nara atraviesa un delicado momento de salud, y mientras espera por el resultado de los diversos estudios que le realizaron, se rodea del afecto de los suyos: junto a Mauro Icardi y las chicas, pasa los días, con su hermana Zaira recién llegada al país para acompañar, al igual que Maxi López, quien se hace cargo de los chicos en este difícil momento.

Sin embargo, esta impensada reunión habría traído algunas tensiones: la llegada al país de Maxi López y su encuentro con Mauro Icardi no habría sido en los mejores términos, según contaron en ”Socios del Espectáculo”.

¿Resquemores de aquel pasado? No: “La interna de Maxi López y Mauro Icardi es por los chicos”, aseguró Rodrigo Lussich. La presencia de Maxi generó un conflicto entre los ex amigos, por si si los hijos que la conductora tuvo con su primer marido se van a vivir con su padre o se quedan con la madre, en medio del problema de salud que tiene la mediática.

De todos modos, “Maxi se va a ir a vivir a Santa Bárbara, al mismo barrio para estar más cerca, y están tratando de limar asperezas. Está claro que Mauro y Maxi no tienen ningún tipo de vínculo. Del lado de Maxi no hay mucha simpatía”.

BANCA PARA LANATA

La familia de Wanda se reacomoda gracias al apoyo de los suyos. Y también fue apoyado por los suyos Jorge Lanata, en el ojo de la tormenta por revelar el supuesto diagnóstico de leucemia de Wanda.

Al periodista lo defendió su pareja, Elba Marcovecchio, quien dijo que “Jorge es alguien sumamente empático y alguien que entiende como nadie lo que son las enfermedades, lo que es ser una persona pública y expuesta. No dio una primicia y ahí me parece que hay que ser sinceros, lo único que hizo fue ponerle un nombre al perro”.

Y tiró que las críticas a Lana “me parecen incoherentes porque el periodismo ha hablado de la misma manera de las enfermedades de Jorge en muchas oportunidades”.

Lanata también tuvo banca inesperada: Jorge Rial lanzó que “a mí me indignan más los médicos, porque Lanata es periodista y tiene que informar. Además, en el fondo tiene razón porque cuando fue lo de mi hija no dudaron en explotarla en los medios. Cuando yo estuve enfermo dijeron de todo sin saber, Lanata solo informó y aparentemente no lo hizo mal. Cuando dicen ‘la familia de ella’… ¿y en la mía alguien pensó? ¿Cuál es la diferencia?”.