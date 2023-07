Dictaron la prisión preventiva para el acusado del brutal atropello a la salida de La Queimada

Se confirmó la prisión preventiva para Alan Mauricio Quiroga imputado por los delitos de “homicidio simple en grado de tentativa” de Alejandro Ariel Medina (30) uno de los jóvenes atropellados a la salida de un boliche.

El hecho ocurrió el 11 de junio alrededor de las 6 luego de que se generara una discusión en la "Queimada” (en calle 59 y 26 ) de La Plata. Según se desprende del pedido de prisión preventiva presentado por la Fiscal María Cecilia Corfield, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nro.15, Alan Mauricio Quiroga, subió a un automóvil marca Chevrolet, modelo Astra y embistió contra Alejandro Ariel Medina en un primer momento.

De la investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal, los testimonios de quienes allí se encontraban y por las cámaras de seguridad del lugar, el conductor del Astra realiza una vuelta manzana para luego volver a arremeter no solo contra el propio Medina que se hallaba tendido en el suelo, sino también hacia Lucas Alfredo Colman, Ramiro Fernández y Jonatan Oscar Daniel Sagini, quienes se encontraban asistiendo a Medina “con el evidente propósito de provocarles la muerte, circunstancia que no logró por motivos ajenos a su voluntad.”

De las personas atropelladas Alejandro Medina es el único que permanece actualmente internado en el Hospital San Martín. Por su parte Fernández y Sagini sufrieron lesiones de carácter grave y Colman, sufrió lesiones leves.

Lenta Recuperación

Alejandro Medina, quien sufrió quebradura en su maxilar y mandíbula entre otras lesiones provocadas por el impacto del Chevrolet Astra, permanece internado en el Hospital San Martin. Luego de haber estado internado en la sala de terapia intensiva fue derivado a una sala común donde recién en el día de ayer pudo comenzar a “comer una dieta blanda y tomar unas cucharaditas de agua de a poquito. Debido al haber estado mucho tiempo entubado y con traqueotomía ahora esta intentando de a poco alimentarse.” según comentó María Cecilia Acosta, madre de Medina, a El Día. Aunque todavía se encuentra siendo alimentado por sonda.

Detalló además que el estado de Alejandro fue muy delicado y que pese a los pequeños avances en su salud se encuentran “esperando los estudios de las quebraduras en su maxilar y mandíbula para la operación. A pesar de que le realicen la operación va a tener que continuar alimentándose mediante sonda y botón gástrico” detalló.

Testimonios

Ramiro Daniel Fernández - primo de Medina- declaró en la sede fiscal que “En un momento en la puerta del boliche se armó una pelea, a mí me dieron un cachetazo en el cuello del lado izquierdo, me pegaron de frente…Me acuerdo de que el de negro salió corriendo y lo siguiente que me acuerdo es que Alejandro (…) le dijo a este pibe algo así como que le pegas a mi primo ahora vas a tener que pelear"

Fernández también relato como fue el momento en el que Medina recibió el impacto del coche: “Lo siguiente que me acuerdo es ir caminando por una vereda y Alejandro iba por la calle unos metros más adelante, en ese momento escucho un golpe fuerte y veo que a Alejandro lo chocó un auto negro” y agregó que “es en ese momento cuando empecé a gritarle "que haces" me acuerdo de correr al lado de Alejandro que estaba tirado en el piso en la calle, vi que tenía los ojos cerrados y sangre saliendo de la boca”.

Otras de las víctimas que también prestó declaración fue Jonatan Oscar Daniel Sagini que frente a la Fiscal relató que “Mientras estábamos asistiendo a mi primo -Medina-este chico del auto volvió, paró unos metros antes de donde estábamos nosotros empezó a tocar bocina de nuevo, sacó la cabeza por la ventanilla como diciendo acá estoy de nuevo, el auto tenía el parabrisas roto, supongo que fue por el golpe que le dio antes a mi primo. Ahí Lucas se levanta y le dice pará, pará y este pibe nos tiró el auto encima y nos chocó, a mí me sacó de lugar unos huesos de la mano, nos chocó a todos.”

En la declaración del “art 317 CPP” ante el Ministerio Público Fiscal- que es el testimonio espontánea del imputado-, Alan Mauricio Quiroga, detalló según su versión de los hechos que esa madrugada “a mi hermano que estaba discutiendo, trato de separarlo de la pelea (…) le grito que salga corriendo hacia el auto. Me subo y lo arranco, trato de hacer marcha atrás y de los nervios hago unos metros y al no entrar la marcha atrás, pongo primera y me subo hacia la vereda y salgo a la calle de en dirección a calle 26 hacia 59. A treinta metros escucho un explosivo o piedrazo en el auto, trato de pisar el freno lo más rápido posible y siento un impacto, al llegar a la esquina doy la vuelta manzana y regresó hacia donde había sentido el impacto, me acerco hasta el lugar y había una persona arrollada en el suelo. Sacó la cabeza hacia afuera del auto, tenía el parabrisas astillado y no veía hacia adelante”

La causa todavía se encuentra en etapa investigativa y luego de completada la prueba pendiente sugerida por los abogados defensores surgida tras la declaración del imputado, el Ministerio Público Fiscal estará en condiciones de presentar antes el Juez de garantías la requisitoria de elevación a juicio. Por su parte la familia de Medina ya se constituyó a través de su letrado Gastón Nicocia como particular damnificado en la causa.