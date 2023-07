Coki Ramírez se reencuentra con Tinelli tras 12 años: qué dijo antes de su regreso al Bailando 2023

La cantante cordobesa, Coki Ramírez, volverá a la pista de baile más famosa del país a 12 años de su debut. Por aquel entonces, conoció a Marcelo Tinelli y protagonizó varios coqueteos que le permitieron conquistar al público.

Acerca de su reencuentro y su situación sentimental, Coki afirmó: "Estoy soltera y sola. Marcelo, me parece, que no está solo nunca" y continuó: "Estoy enamorada de mí. Estoy feliz, disfrutando de mí. Me encanta mi vida. Soy una bendecida. No me falta nada. Tengo familia, tengo amor, tengo al público. No paro de laburar".

"Yo siempre di todo por el programa y la pasé muy bien" detalló ante la consulta de un periodista de LAM. Además, sostuvo que su ausencia en el exitoso show se debió a que "alguien" la bajó.

Sin perder su característica picardía, Coki aseguró: "Yo soy lo que Marcelo necesita. Hay que ver si él es lo que necesito yo" y señaló nuevamente sobre su reencuentro: "A él lo escuché decir lo mismo. Energéticamente estamos en la misma, pero no nos vemos físicamente hace 12 años".

"Creo que cuando lo vea voy a estallar de la risa. Ya se me puso la piel de gallina", mencionó la cantante. "Hubo algo muy especial, muy divertido y auténtico entre nosotros. Creo que por eso la gente se copó. Fue real", cerró.