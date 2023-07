Ley de Alquileres: no hay acuerdo en Diputados para derogarla

El diputado Mario Negri pidió convocar a una sesión especial para el 23 de agosto, una semana después de las PASO, para debatir los proyectos sobre Ley de Alquileres que obtuvieron dictamen de comisión.

“Vamos a poder dar una solución definitiva al problema y dar un mensaje claro a todos los ciudadanos”, dijo Negri.

Desde el oficialismo pusieron en duda que la oposición pueda reglamentariamente convocar a una sesión especial a partir de una moción. Por lo que tras un largo debate, Negri aceptó posponer la votación hasta las 18 a la espera de que los presidentes de bloque lleguen a un acuerdo sobre la convocatoria en cuestión.

Al mismo tiempo, Hernán Lombardi pidió un apartamiento del reglamento para tratar un proyecto de su autoría para derogar la actual Ley de Alquileres. “Es una ley que no funcionó. No hay oferta. Fue una catástrofe”, planteó el diputado del PRO.

“Llevamos tres años, después nos quejamos de que la política no representa. Este gobierno fracasó, no van a poder corregir grandes cosas antes de irse. Pero no agreguemos sufrimiento al sufrimiento. Escuchen a la gente”, reclamó.

El proyecto de Lombardi no tiene dictamen de comisión por lo que se necesitaría una mayoría de tres cuartas partes de los votos para que sea debatido “sobre tablas”.

EN DESARROLLO