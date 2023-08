Cuáles fueron los motivos del Banco Central que impulsaron la devaluación y la suba de tasas

La decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de aplicar una devaluación del 21,6% en el tipo de cambio oficial fue considerada como "correcta" por algunos economistas del país. Los mismos, justificaron que fue para cuidar el nivel de las reservas internacionales y evitar una mayor "incertidumbre" en el mercado de divisas, en un contexto en el que no cuentan con mucho margen para encarar otro tipo de iniciativas.

Así lo señalaron la directora del Banco Ciudad, Delfina Rossi; el economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), Federico Zirulnik; el gerente de Negocios de Southern Trust, Javier Marcus; y el estratega de Renta Fija de Adcap Grupo Financiero, Javier Casabal.

"Los mercados cambiarios en un escenario como el argentino de tanta incertidumbre, hay que gobernarlos porque si no, te gobiernan", sentenció Rossi, para quien "la decisión de poner un piso y mantenerlo, es acertada" y advirtió que con la medida se buscó hacerle frente a "la incertidumbre que había sobre cómo iban a abrir los mercados", que "podía haber sido peor" si no se realizaba el ajuste del tipo de cambio.

El Gobierno, tras la reacción del mercado y a través del Banco Central, encaró la aceleración de una devaluación del peso, mientras que el dólar blue volvió a levantar vuelo. El tipo de cambio mayorista en la apertura dio un salto de casi el 22% que lo llevó a $ 365,50, que incide sobre el dólar minorista, el dólar ahorro y el dólar tarjeta y Qatar.

LEA TAMBIÉN El dólar blue supera los $700 en La Plata tras la devaluación del Gobierno y el triunfo de Milei

Asimismo, el Gobierno asegura que la medida, una de las exigencias del FMI, la mantendrá hasta las elecciones generales de octubre. Esta decisión, también empuja al alza a los dólares paralelos, como el blue, el contado con liqui y el MEP.

Marcus, por su parte, sostuvo que "ante los resultados de las elecciones, el BCRA decidió dejar de perder reservas y con un salto del tipo de cambio incentivar la oferta de los exportadores y reducir la demanda por importación".

"Además, aseguraron que queda fijo", agregó el analista, en referencia a la decisión de mantenerlo sin cambios hasta la elección de octubre, algo que para Marcus "da incentivos a vender, porque con el paso del tiempo se aprecia por la inflación, si lo pueden contener".

En tanto, Zirulnik consideró que el ajuste en el tipo de cambio "no había mucho margen para no hacerlo", por entender que el Gobierno "tiene la exigencia del FMI, que si bien se logró un acuerdo a nivel staff, para la aprobación del Board se exigía dicha devaluación".

"No hacerlo podía implicar que el desembolso de US$ 7.500 millones no llegue y quedarse sin reservas", indicó, para asegurar luego que "obviamente, va a tener repercusión en precios".

Para Casabal, "el Gobierno está aprovechando la oportunidad para reducir la fragilidad del mercado cambiario y está abriendo a el tipo de cambio especial para intentar obtener algunos dólares, o proteger los pocos que hay en las reservas", poniendo como ejemplo a "los exportadores de soja, que habían quedado afuera en esta última etapa" del Programa de Incremento Exportador.

"Teniendo en cuenta que los exportadores de soja estaban vendiendo a $ 200 hace un año, y luego de una inflación arriba de 100%, el nivel de $ 350 todavía parece bajo, especialmente cuando se combina con cierta expectativa de una nueva administración reduciendo retenciones", evaluó el especialista de Adcap.

Qué consecuencia tendrá la suba del dólar oficial que comunicó el Gobierno sobre la inflación

La resolución que tomó el Gobierno de implementar una devaluación del peso y elevar las tasas de interés llega luego del pedido que realizó el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el desembolso esperado de la próxima semana.

LEA TAMBIÉN Qué consecuencia tendrá la suba del dólar oficial que comunicó el Gobierno sobre la inflación

Esta decisión provocará una mayor inflación y acelera la recesión. Algunos economistas señalaron durante esta jornada que el staff del FMI requería una devaluación que oscilara los 20% a 25% en el mercado cambiario oficial. En ese sentido, las liquidaciones del dólar agro podría mejorar si el mercado no da otro salto como el de este lunes. Cabe aclarar, si el Gobierno mantiene el tipo de cambio fijo hasta las próximas elecciones de octubre, tal como lo aseguró.

Algunos economistas, como Daniel Artana el director de FIEL, afirman: "no sabemos si a esta devaluación le seguirán otras; el escenario más probable es que la recesión se profundice igual que la inflación y se sume una situación financiera peligrosa".