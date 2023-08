Estudiantes vs Belgrano.- Jugó pensando en la otra Copa y cayó en Córdoba

Estudiantes jugó pensando en el partido de la Copa Sudamericana, no quedaron dudas. Es verdad que llevó a todos sus titulares a Córdoba para su debut en la Copa de la Liga, pero jugó con un cambio menos y cometiendo demasiados errores defensivos, casi por desconcentración. Por eso fue derrota ante Belgrano 2-1, un resultado que le corta su larga racha sumando las competencias locales e internacionales.

Es difícil hacer futurología en el fútbol ni aseverar frases con contundentes, pero si se hubiese tomado más en serio el partido difícilmente se hubiese vuelto a La Plata con las manos vacías. La cercanía del dueño por la copa internacional es un atenuante que no puede volverle a jugar en contra.

En el primer tiempo se vio una imagen muy deslucida de Estudiantes, la peor de los 90 minutos. En realidad tuvo los mismos problemas defensivos que en Goiania pero no fue para nada efectivo cuando pasó la mitad de cancha, algo que sí había mostrado en Brasil.

Esta vez quedó en evidencia la ausencia de Zaid Romero pero también la de Santiago Núñez, los dos centrales más potentes y rápidos que tiene el plantel. Ante tan poco manejo de pelota y un traslado demasiado errático, los centrales dejaron demasiados espacios y nunca lograron llegar a los cruces, principalmente Juan Cruz Guasone, que no estuvo para nada sólido en una defensa que casi siempre corrió desde atrás y perdió en los duelos físicos.

En ese contexto Belgrano fue mejor. Encimó y ejerció una presión alta que no sólo desnudó esos problemas porque siempre lo mostró en inferioridad numérica, sino que lo obligó a Mariano Andújar a revolcarse para mantener el arco en cero. Pero fueron una, dos y la tercera fue la vencida.

A los 27 minutos Leonardo Godoy completó una jugada negra en lo personal. La había perdido en el medio, casi comete penal al estirar su brazo izquierdo y sin mirar le pegó una patada a Lencioni que Nicolás Lamolina, amigo de los penales para los equipos locales, no dudó. La pena la cambió por gol Lucas Passerini, el mejor jugador de la cancha, una pesadilla para los centrales albirrojos.

Estudiantes no tuvo firmeza defensiva pero tampoco efectividad ofensiva, ese aliado que en otros partidos lo salvó de malos resultados. No se entendieron para nada bien Méndez y Boselli y Benjamín Rollheiser jugó uno de sus peores partidos con la camiseta del Pincha, justo cuando se empezaba a transformar en un superhéroe. Llegó un par de veces pero siempre equivocó el remate, el pase o la puntada final. Fue más que justa esa caída parcial.

Entonces Eduardo Domínguez decidió mover el banco. Primero introdujo a Eros Mancuso por Benedetti en la banda izquierda y a Fernando Zuqui en la mitad de la cancha por José Sosa. Los dos cambios le dieron rédito inmediato porque el equipo recuperó la solidez por lesa banda y tuvo más la pelota en el medio.

Nos sorprendió entonces que Mauro Boselli, a los 6 minutos marcara el empate transitorio. Un minuto antes lo había tenido el uruguayo Méndez pero definió al cuerpo de Losada. El héroe del Mineirao no falló debajo del arco, luego de una pelota recuperada por Lollo tras una pelota parada, un centro cruzado para que el Corcho Rodríguez, de cabeza, asistiera para el delantero, que solo empujó la pelota. Gol y otro partido que parecía comenzar.

Pero anoche Estudiantes no fue el Estudiantes de los últimos partidos, al menos en lo que a concentración se refiere. Y diez minutos después, de un lateral, otra vez Passerini quedó solo contra Mariano Andújar para definir al palo izquierdo: 2-1. Errores varios, pero principalmente de Leo Godoy, que al igual que otros compañeros jugó un partido flojo que no está en sintonía con su nivel.

Ese segundo gol de Passerini casi que le bajó la persiana al partido, porque pese a que faltaba más de media hora por delante, el local supo hacer lo que no Estudiantes: quitarle la intensidad al juego, enfriarlo con lesiones simuladas y con una catarata de cambios de un lado y otro. Esta vez los otros cambios que introdujo Eduardo Domínguez no surtieron efecto, porque desde el banco no llegaron soluciones en ofensiva pese a que con Mancuso de lateral por izquierda pareció sentarle mejor a la defensa, sin dudas el punto más flaco de un equipo que no dejó una buena imagen en Córdoba.

A tal punto que en la última jugada del partido tuvo un tiro libre muy peligroso que Zuqui remató bajo, sin convicción, lo que pudo haber sido la llave del empate, que no mereció pero del que no estuvo tan lejos.

El Pincha se fue derrotado en el debut en la Copa de la Liga, un resultado posible teniendo en cuenta la inminente serie que se iniciará en días ante Corinthians y porque en ese escenario generalmente se ven flojas producciones del equipo. Pero sin dudas que no deja de ser un llamado de atención porque la semana pasada Goiás falló demasiado, algo que no hizo Belgrano y que, de volver a cometer tantas desatenciones, la podrá pasar mal ante Corinthians. Un mal paso y nada más, pero una libreta que Domínguez se llevó con varias cosas para corregir.