El Lobo y el Pincha tienen fechas para afrontar la segunda y tercera reunión

Se dio a conocer el programa de las próxmas dos jornadas de la Copa de la Liga Profesional. Y en ese sentido, Gimnasia estará jugando el viernes que viene a las 21:30, en Santa Fe, ante Colón, por la segunda jornada de la Zona A. Y previamente, a las 19, lo estarán haciendo Arsenal vs. Argentinos Juniors, en Sarandí, en un partido clave por el descenso.

En tanto que River, el campeón de la Liga Profesional, será local el domingo 27 de Barracas Central, por el mismo grupo.

Y por la llave B, Estudiantes enfrentará el sábado que viene desde las 16:30 a Unión, en el estadio “UNO”.

Mientras que Boca viajará hasta Junín para jugar frente a Sarmiento, el domingo 27 de este mes, a partir de las 17.

Y en el marco de la tercera fecha de la Copa de la Liga, Gimnasia se presentará el sábado de 2 septiembre, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, para enfrentar a partir de las 15 a Independiente, en un partido de “seis” puntos para el cuadro que dirige técnicamente Chirola Romero.

Mientras que el Pincha visitará a Racing el domingo 3 de septiembre, partido que se pondrá en marcha a partir de las 20:30. Esta es la programación completa:

Viernes 1 de septiembre: A las 21, Central Córdoba vs. Platense (Zona B). Sábado 2 de septiembre: A las 16.30, Lanús vs. Godoy Cruz (Zona B). A las 19 Huracán vs. Colón (Zona A) y Belgrano vs. Newell’s (Zona B). Y a las 21:30, Vélez vs. River (Zona A)

Domingo 3/9: A las 14, Instituto vs. Banfield (Zona A) y Defensa y Justicia vs. Sarmiento (Zona B). A partir de las 16.15, Rosario Central vs. Talleres (Zona A) y Argentinos vs. Atlético Tucumán (Zona A). Y a las 18.30: Boca vs. Tigre (Zona B).

Lunes 4 de septiembre: A las 15, Barracas Central vs. Arsenal (Zona A) y a las 20, Unión vs. San Lorenzo (Zona B).