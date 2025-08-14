Fuerte choque en La Plata complicó el tránsito en Camino Belgrano

Contardi, preso en La Plata: gran operativo para el traslado del ex de Julieta Prandi tras la condena
Durante la noche de ayer, un fuerte siniestro vial ocurrió en la zona norte de nuestra Región, donde dos vehículos participaron en un fuertísimo impacto en el Camino Belgrano y la calle 491, en la localidad de Gonnet.
Todo sucedió ayer a la noche, pasadas las diez de la noche, cuando fueron los propios vecinos de la zona quienes reportaron el siniestro vial al 911. Al lugar, acudieron agentes del Comando de Patrullas La Plata, donde tuvieron que desviar el tránsito por varios minutos.
En tanto, como se pude ver a través de las imágenes que accedió EL DIA, contaron que el siniestro fue protagonizado por un vehículo marca Ford modelo Ka y una camioneta marca Chevrolet modelo S10 de color blanco.
Según se supo, de milagro no hubo heridos de gravedad, pese a los daños que sufrieron ambos rodados. El tránsito fue un caos y se desvió hacia calles aledañas.
