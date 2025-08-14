Kicillof y Alak inauguraron el ensanche y pavimentación de diagonal 74
Kicillof y Alak inauguraron el ensanche y pavimentación de diagonal 74
Uno por semana: cómo será la agenda de actos de Milei para dipustarle la Provincia a Kicillof
Conmoción en La Plata: creen que se arrojó abajo del camión el hombre que murió atropellado
La condena a Contardi, bajo la mirada de un fiscal platense: "El marido ya no tiene derecho a todo, eso no va más"
Provincia salió "al rescate" de ABSA a través de una ayuda financiera millonaria
Escándalo sin fin por las facturas truchas en La Plata: un fraude contra IOMA salpica a Foresio
Bavio festeja sus 124 años de historia con actividades para toda la familia
Tarde de reuniones en Gimnasia, entre la CD y agrupaciones opositoras: de qué hablarán
EL DIA en Paraguay.- Muslera: “En La Plata hay que poner el triple de garra” y “la mística se lucha y se vive”
Los Beatles y el primer recital en un estadio: a 60 años de un hito que cambió la historia de la música
Declaran constitucional el impuesto mínimo a los cigarrillos y obligan al "Señor del Tabaco" a pagar más de US$ 1.000 millones
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
VIDEO.- Así fue la presentación de Mastantuono en el Real Madrid: devoción por Messi y la emoción de sus padres
Viernes no laborable: bancos, escuelas, transporte, basura y más, así funcionará La Plata
SOLICITADA.- La Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires alerta sobre la crisis sanitaria por contaminación de fentanilo
Persecución y detención de un joven acusado de robar un auto en Ensenada
Del Ferrocarril Sud al General Roca: a 160 años del primer viaje en tren de Constitución al interior bonaerense
¿Cuál es el mayorista con los juguetes y electrodomésticos más baratos en el Mes de la Niñez?
Fuerte acusación contra Santiago Maratea: "Agraviante, irresponsable e intrusivo"
Evangelina Anderson vs Martín Demichelis: quién es la tercera en discordia que habría provocado la separación
Sorrentinos y hasta un tatuaje: furor en La Plata por la "estrella culona" que encontró el CONICET
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Plazos fijos, banco por banco: cuánto gano si deposito $10.000.000 a 30 días
Anses: cuánto van a cobrar los jubilados en septiembre y qué pasará con el bono
Descuentos en supermercados de La Plata usando Cuenta DNI: jueves con una promo especial en la Región
Elecciones 2025: cómo identificar videos manipulados o creados con inteligencia artificial
Fuerte choque en La Plata complicó el tránsito en Camino Belgrano
“Dejaba a los hijos en la Panamericana”: Martín Ciccioli y una angustiante anécdota sobre Claudio Contardi
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tras conocerse el dato de la inflación, ya se sabe el valor de la mínima
Escuchar esta nota
El Gobierno nacional confirmó un aumento del 1,9% para jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Tras vetar la actualización adicional del 7,2% y el bono de $110.000, Javier Milei avanza con los incrementos por inflación para el sector.
Con la nueva actualización, el haber mínimo pasará en el noveno mes del año de $314.305 a $320.277 y el máximo, de $2.114.977 a $2.155.162, según los montos en bruto.
Una vez descontado el aporte al PAMI, los ingresos básico y tope serán aproximadamente de $310.669 y $2.035.460, en cada caso. Con el bono de $70.000, para quienes tienen como ingreso previsional solamente un haber mínimo, el total será de $390.277 en bruto, y de $380.669 en neto.
En este último caso, y suponiendo que el refuerzo seguirá congelado -como ocurre desde marzo de 2024-, el reajuste del importe a cobrar no llegará en la práctica el 1,90%, sino que será de 1,55%.
El monto de $390.277 será el ingreso más bajo garantizado en el régimen contributivo. Así, quienes tengan un haber mensual ubicado entre el nuevo mínimo y esa cifra, cobrarán un plus de una cifra tal que se completen los $390.277.
Si bien aún no está confirmado, se estima que septiembre estará acompañado del bono de $70.000, por lo que será el decimoctavo período mensual con esta herramienta sin variación, pese a la inflación acumulada en ese lapso.
LE PUEDE INTERESAR
Freno al decreto que habilita el corte del agua por falta de pago
LE PUEDE INTERESAR
Kicillof y Alak inauguraron el ensanche y pavimentación de diagonal 74
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), a la que se accede a los 65 años sin requisitos de aportes, pasará de $251.444 a $256.221. Sumado el bono de $70.000, quedará en $326.221. También tendrán el reajuste de 1,9% las otras prestaciones no contributivas abonadas por la Anses.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí