Son marplatenses, hacían paddle surf en una playa de Málaga y desaparecieron: fuerte operativo

La búsqueda de dos hombres de 29 y 34 años oriundos de Mar del Plata continuaba hoy frente a las costas de la ciudad andaluza de Málaga, en España, en un operativo en el que participan un avión, un helicóptero, tres embarcaciones y un patrullero, luego de que el último domingo ingresaran al mar con una tabla de paddle surf y no regresaran, informó hoy la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima española.



Se trata de la búsqueda de Emmanuel Soria (34) y Maxi Ludvik (29), quienes fueron vistos por última vez en la mañana del domingo, según informaron familiares y allegados, que denunciaron la desaparición y difundieron la búsqueda a través de redes sociales.



"Continúa la búsqueda de los 2 desaparecidos en paddle surf", informó hoy el organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana español.



La búsqueda se realiza a través del helicóptero Helimer 207 de Salvamento Marítimo, otras dos embarcaciones de esta entidad (Salvamar Alnitak y Salvamar Hamal), un patrullero de la Guardia Civil y una embarcación de la Cruz Roja (LS Cronos), informó el organismo.



"También se continúan emitiendo avisos a los buques que navegan por la zona", añadió Salvamento Marítimo.



Este lunes, la agencia de salvamento marítimo informó en su cuenta de X (exTwitter) que la tabla inflable que los hombres utilizaban fue encontrada a las 18.45 (hora local) a más de 25 kilómetros al sureste de Málaga y fue recogida por la embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Alnitak que la trasladó a Málaga.



Soria y Ludvik salieron del lugar en el que residen temporariamente a las 7.30 del domingo "con la idea de ver el amanecer tomando mates arriba de la tabla, y volver a casa", según un posteo realizado horas más tarde por sus allegados en redes sociales.



A partir de ese hallazgo, el área de búsqueda se extendió desde Málaga capital hacia el este, hasta el meridiano de Nerja, y casi 30 kilómetros mar adentro.



"No sabemos nada de ellos desde ese momento en que salieron de casa. Solo sabemos que llevaban la tabla inflada y no tenían ninguna pertenencia encima más que el mate y el termo", señalaron.



Según publicó el Diario Sur, de Málaga, una hermana de Soria "acudió a la Comisaría Provincial a denunciar la desaparición", y desde la madrugada del lunes se puso en marcha un operativo de búsqueda al que se sumaron profesionales y unidades de Salvamento Marítimo, la Guardia Civil, Policía Nacional, la Cruz Roja, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y el Ejército del Aire español.