Buen triunfo de Los Tilos ante Hindú, La Plata volvió al triunfo y cayó San Luis

La fecha 15 del Top 12 se anticipaba desde la previa con muchas expectativa y obligaciones para los equipos platenses. Los tres necesitaban conseguir la victoria. Los Tilos y La Plata lo hicieron, San Luis volvió a caer.

En Gonnet, La Plata RC ganó 16 - 13 Regatas Bella Vista.

El otro que consiguió una buena victoria fue Los Tilos, que en su visita a Hindú lo venció 24 - 10.

El que volvió a la derrota (venía de ganar el clásico a LPRC) fue San Luis, que en su visita a CUBA cayó 50 - 40.

En Primera A Universitario fue local en Gonnet ante Deportiva Francesa en Gonnet, al que venció bien 45 - 15.

En Tercera División, Albatros, que venía de un triunfazo ante Los Pinos que le permitió quedar como único puntero, visitó a Almafuerte y le ganó 50 - 20.

Por último, en Desarrollo, Berisso fue visitante de Sociedad Hebreica al que logró vencer 54 - 13.