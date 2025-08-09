Buen triunfo de Los Tilos ante Hindú, La Plata volvió al triunfo y cayó San Luis

Paritas bonaerenses: tras el rechazo de estales y docentes, ¿habrá nueva oferta de Provincia a los gremios?
La fecha 15 del Top 12 se anticipaba desde la previa con muchas expectativa y obligaciones para los equipos platenses. Los tres necesitaban conseguir la victoria. Los Tilos y La Plata lo hicieron, San Luis volvió a caer.
En Gonnet, La Plata RC ganó 16 - 13 Regatas Bella Vista.
El otro que consiguió una buena victoria fue Los Tilos, que en su visita a Hindú lo venció 24 - 10.
El que volvió a la derrota (venía de ganar el clásico a LPRC) fue San Luis, que en su visita a CUBA cayó 50 - 40.
En Primera A Universitario fue local en Gonnet ante Deportiva Francesa en Gonnet, al que venció bien 45 - 15.
En Tercera División, Albatros, que venía de un triunfazo ante Los Pinos que le permitió quedar como único puntero, visitó a Almafuerte y le ganó 50 - 20.
Por último, en Desarrollo, Berisso fue visitante de Sociedad Hebreica al que logró vencer 54 - 13.
