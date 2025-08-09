Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

Deportes

Buen triunfo de Los Tilos ante Hindú, La Plata volvió al triunfo y cayó San Luis

Buen triunfo de Los Tilos ante Hindú, La Plata volvió al triunfo y cayó San Luis
9 de Agosto de 2025 | 17:46

La fecha 15 del Top 12 se anticipaba desde la previa con muchas expectativa y obligaciones para los equipos platenses. Los tres necesitaban conseguir la victoria. Los Tilos y La Plata lo hicieron, San Luis volvió a caer.

En Gonnet, La Plata RC ganó 16 - 13 Regatas Bella Vista. 

El otro que consiguió una buena victoria fue Los Tilos, que en su visita a Hindú lo venció 24 - 10.

LE PUEDE INTERESAR

El duro relato del platense de Thiago Tirante: el mal momento que pasó junto a su novia en el Aeropuerto de Cancún

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO.- Zurda y a la lona: así fue el nocaut de Mirco Cuello para que Argentina tenga un nuevo campeón mundial

El que volvió a la derrota (venía de ganar el clásico a LPRC) fue San Luis, que en su visita a CUBA cayó 50 - 40.

En Primera A Universitario fue local en Gonnet ante Deportiva Francesa en Gonnet, al que venció bien 45 - 15.

En Tercera División, Albatros, que venía de un triunfazo ante Los Pinos que le permitió quedar como único puntero, visitó a Almafuerte y le ganó 50 - 20.

Por último, en Desarrollo, Berisso fue visitante de Sociedad Hebreica al que logró vencer 54 - 13.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Relatos salvajes por una espiral de violencia que atraviesa la Ciudad

Crece la polémica por los padrones y el litigio judicial: ¿Qué ocurrirá finalmente en Provincia?

Tragedia en Berisso: dos jubilados murieron en un incendio en su vivienda

Con 86 pirulos, Cormillot reveló cuántas veces por semana tiene sexo con Estefanía Pasquini

Paritaria bonaerense a cuarto intermedio: hubo oferta de aumento a estatales y docentes, pero "insuficiente" para los gremios

El escándalo de las facturas truchas en La Plata: de quiénes son los palcos embargados en UNO

En Atenas, Milei encabezará otro acto en La Plata para impulsar la campaña en Provincia

¿Hubo impericia? La trama de la turbulenta llegada de Marcos Rojo a Racing y por qué no podrá jugar
+ Leidas

¿Hubo impericia? La trama de la turbulenta llegada de Marcos Rojo a Racing y por qué no podrá jugar

VIDEO.- Zurda y a la lona: así fue el nocaut de Mirco Cuello para que Argentina tenga un nuevo campeón mundial

El duro relato del platense de Thiago Tirante: el mal momento que pasó junto a su novia en el Aeropuerto de Cancún

“Gimnasia me abrió las puertas y estoy muy agradecido”

Podrá verse este finde desde La Plata: expectativa por la “parada planetaria”, un fenómeno astronómico poco frecuente

Elogios a la sangre joven, el combustible del Pincha

Descontrol en la noche platense: una caravana de motos despertó a los vecinos y genera preocupación

Ninguno de los 117 médicos pudo revalidar la nota del examen inicial
Últimas noticias de Deportes

Independiente y River empatan en Avellaneda: Abaldo es titular en el Rojo

Boca empató 1 a 1 con Racing: clima caliente y silbidos en La Bombonera

El platense Etcheverry cayó ante Auger-Aliassime y despidió Cincinnati

El duro relato del platense de Thiago Tirante: el mal momento que pasó junto a su novia en el Aeropuerto de Cancún
Espectáculos
Lejos del retiro: Mirtha Legrand y un inesperado giro en su carrera a los 98 años
Graciela Alfano sin filtro contra Susana Giménez: "Vieja de m..., vergüenza que sea argentina"
“Yo ya estuve muerta”: el dolor de Julieta Prandi
Todo por dos pesos: Cande, Juli Poggio y más: los famosos que promocionaron productos no autorizados
Luisa Ranieri: “Lolita Lobosco es muy moderna, no había personajes así”
Policiales
"Puente chino" y "cachiporra en las partes íntimas": tenebrosos detalles de las torturas en la Comisaría de Punta Lara
"A hacer explosiones a otro lado": con una grúa sobre orugas, aplastaron decenas de caños de escape de motos en Berisso
Explotación sexual en "privados" de La Plata: quedaron detenida "La Clona" y dos cómplices
Estuvo preso 17 años, salió en libertad y quedó detenido por robar un comercio en La Plata 
Trampa de fuego: dos jubilados muertos en Berisso
Política y Economía
Paritas bonaerenses: tras el rechazo de estales y docentes, ¿habrá nueva oferta de Provincia a los gremios?
Cristina Kirchner a Milei: “Te van a sacar con chaleco de fuerza”
Crece la polémica por los padrones y el litigio judicial: ¿Qué ocurrirá finalmente en Provincia?
Sanciones penales a legisladores y funcionarios: las dos medidas que Milei anunció para "blindar el equilibrio fiscal"
Kicillof calificó de "delirio cósmico" los anuncios de Milei por cadena nacional
La Ciudad
FOTOS | A puro folclore en Plaza Moreno: mañana festejos anticipados por el Día del Niño
Paritas bonaerenses: tras el rechazo de estales y docentes, ¿habrá nueva oferta de Provincia a los gremios?
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
VIDEO. "Pídeme la luna y te la bajaré" se hizo realidad en La Plata: el inflable que hizo viral
Lanzaron en La Plata la Agencia de Prevención y Asistencia de las Adicciones

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla