Descontrol en la noche platense: una caravana de motos despertó a los vecinos y genera preocupación

Durante la madrugada de este sábado, una caravana de decenas de motociclistas volvió a provocar preocupación entre vecinos de La Plata al ser vista realizando carreras y “picadas” sobre diferentes plazas de la ciudad. Los vecinos de la zona de Plaza Malvinas, Plaza Moreno y el Bosque, piden más controles.

Todo sucedió hoy a la madrugada, cuando un grupo de motos circulaba a gran velocidad, generando fuertes ruidos que interrumpieron el descanso de los vecinos. Pese a la presencia de algunos trabajadores del área de Seguridad local, no se registraron demorados ni intervenciones policiales durante la secuencia.

En tanto, vecinos de la zona registraron los hechos con sus teléfonos celulares, sumando evidencia a una problemática que, aseguran, se repite cada semana. “Siempre es de noche, se juntan en distintos puntos y hacen lo que quieren. No podemos descansar ni estar tranquilos”, relató un residente indignado.

Por último, cabe resaltar que las convocatorias de motociclistas se realizan de manera itinerante en diferentes sectores de la región, alterando el orden público y poniendo en riesgo la seguridad vial. Los reclamos por mayor control y operativos preventivos se mantienen vigentes.