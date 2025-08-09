Crece la polémica por los padrones y el litigio judicial: ¿Qué ocurrirá finalmente en Provincia?
Crece la polémica por los padrones y el litigio judicial: ¿Qué ocurrirá finalmente en Provincia?
Explotación sexual en "privados" de La Plata: quedaron detenida "La Clona" y dos cómplices
Descontrol en la noche platense: una caravana de motos despertó a los vecinos y genera preocupación
Podrá verse este finde desde La Plata: expectativa por la “parada planetaria”, un fenómeno astronómico poco frecuente
Boca y Racing empatan 0 a 0, ante un clima caliente en La Bombonera
Lejos del retiro: Mirtha Legrand y un inesperado giro en su carrera a los 98 años
"Pídeme la luna y te la bajaré" se hizo realidad en La Plata: el inflable que hizo viral
El duro relato del platense de Thiago Tirante: el mal momento que pasó junto a su novia en el Aeropuerto de Cancún
Graciela Alfano sin filtro contra Susana Giménez: "Vieja de m..., vergüenza que sea argentina"
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
VIDEO.- Tiros y corridas en el corazón de Nueva York: adolescente abrió fuego en el Times Square y hay varios heridos
"A hacer explosiones a otro lado": con una grúa sobre orugas, aplastaron decenas de caños de escape de motos en Berisso
¿Hubo impericia? La trama de la turbulenta llegada de Marcos Rojo a Racing y por qué no podrá jugar
“Homo Argentum”: Guillermo Francella y una actuación camaleónica en 16 actos
VIDEO.- Zurda y a la lona: así fue el nocaut de Mirco Cuello para que Argentina tenga un nuevo campeón mundial
Lanzaron en La Plata la Agencia de Prevención y Asistencia de las Adicciones
El peligro invisible del arsénico en el agua y una solución confiable para tu hogar
Independiente pretende ponerle freno al andar ganador de River: hora, formaciones y TV
Estuvo preso 17 años, salió en libertad y quedó detenido por robar un comercio en La Plata
Cristina Kirchner a Milei: “Te van a sacar con chaleco de fuerza”
En El Nene, 20% de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
La agenda cultural más completa para pasarla bien este sábado en La Plata
Las plazas San Martín, Italia y Rocha coparán la escena musical con propuestas imperdibles
Relatos salvajes por una espiral de violencia que atraviesa la Ciudad
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Cuenta DNI: con los descuentos en carnicería, las promociones de este sábado 9 de agosto
La Provincia ofreció aumento del 3,2% pero los gremios piden más
Semáforos, siempre en rojo: paciencia para manejar en calles y avenidas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Mirtha Legrand, icónica conductora y diva del mundo del espectáculo, dio un giro drástico a su carrera y, además de la silla de cabecera de sus polémicas mezasas, regresará a su faceta como modelo publicitaria.
La diva de los almuerzos, grabó una publicidad para una de las empresas más importantes del mundo, el martes pasado. “Legrand es la nueva cara de la estación de servicio roja y amarilla”, detalló Bertero.
“La van a ver enfundada en un vestido rojo mientras hace la promoción de ésta empresa. La petrolera de la ostra le había pedido que vaya en pantalones para verla diferente y Mirtha dijo que no”, añadió el conductor al tiempo que resaltó la negativa de la diva.
En 1975 protagonizó una publicidad para la marca Atma y hace más de 10 años que es el rostro de la joyería Leiva Joyas, entre otras destacadas marcas.
La conductora regresó con su programa a Mar del Plata en febrero y abril, en el hotel Costa Galana, como es habitual. A casi sesenta años de sus inicios en la pantalla chica, debió esclarecer nuevamente los rumores sobre su retiro, así el pasado mes señaló que le “encanta” su trabajo, que “hace años” que piensa en retirarse, pero continúa.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí