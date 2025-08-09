Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Lejos del retiro: Mirtha Legrand y un inesperado giro en su carrera a los 98 años

9 de Agosto de 2025 | 15:22

Mirtha Legrand, icónica conductora y diva del mundo del espectáculo, dio un giro drástico a su carrera y, además de la silla de cabecera de sus polémicas mezasas, regresará a su faceta como modelo publicitaria.

La diva de los almuerzos, grabó una publicidad para una de las empresas más importantes del mundo, el martes pasado. “Legrand es la nueva cara de la estación de servicio roja y amarilla”, detalló Bertero.

“La van a ver enfundada en un vestido rojo mientras hace la promoción de ésta empresa. La petrolera de la ostra le había pedido que vaya en pantalones para verla diferente y Mirtha dijo que no”, añadió el conductor al tiempo que resaltó la negativa de la diva.

En 1975 protagonizó una publicidad para la marca Atma y hace más de 10 años que es el rostro de la joyería Leiva Joyas, entre otras destacadas marcas.

La conductora regresó con su programa a Mar del Plata en febrero y abril, en el hotel Costa Galana, como es habitual. A casi sesenta años de sus inicios en la pantalla chica, debió esclarecer nuevamente los rumores sobre su retiro, así el pasado mes señaló que le “encanta” su trabajo, que “hace años” que piensa en retirarse, pero continúa.

La agenda cultural más completa para pasarla bien este sábado en La Plata

Más Noticias

Relatos salvajes por una espiral de violencia que atraviesa la Ciudad

Crece la polémica por los padrones y el litigio judicial: ¿Qué ocurrirá finalmente en Provincia?

Tragedia en Berisso: dos jubilados murieron en un incendio en su vivienda

Con 86 pirulos, Cormillot reveló cuántas veces por semana tiene sexo con Estefanía Pasquini

Paritaria bonaerense a cuarto intermedio: hubo oferta de aumento a estatales y docentes, pero "insuficiente" para los gremios

El escándalo de las facturas truchas en La Plata: de quiénes son los palcos embargados en UNO

En Atenas, Milei encabezará otro acto en La Plata para impulsar la campaña en Provincia

¿Hubo impericia? La trama de la turbulenta llegada de Marcos Rojo a Racing y por qué no podrá jugar
+ Leidas

¿Hubo impericia? La trama de la turbulenta llegada de Marcos Rojo a Racing y por qué no podrá jugar

VIDEO.- Zurda y a la lona: así fue el nocaut de Mirco Cuello para que Argentina tenga un nuevo campeón mundial

“Gimnasia me abrió las puertas y estoy muy agradecido”

El duro relato del platense de Thiago Tirante: el mal momento que pasó junto a su novia en el Aeropuerto de Cancún

Elogios a la sangre joven, el combustible del Pincha

Podrá verse este finde desde La Plata: expectativa por la “parada planetaria”, un fenómeno astronómico poco frecuente

Ninguno de los 117 médicos pudo revalidar la nota del examen inicial

Descontrol en la noche platense: una caravana de motos despertó a los vecinos y genera preocupación
Últimas noticias de Espectáculos

Graciela Alfano sin filtro contra Susana Giménez: "Vieja de m..., vergüenza que sea argentina"

“Yo ya estuve muerta”: el dolor de Julieta Prandi

Todo por dos pesos: Cande, Juli Poggio y más: los famosos que promocionaron productos no autorizados

Luisa Ranieri: “Lolita Lobosco es muy moderna, no había personajes así”
La Ciudad
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
"Pídeme la luna y te la bajaré" se hizo realidad en La Plata: el inflable que hizo viral
Folclore y fiesta por el Día del Niño en Plaza Moreno
Lanzaron en La Plata la Agencia de Prevención y Asistencia de las Adicciones
Descontrol en la noche platense: una caravana de motos despertó a los vecinos y genera preocupación
Deportes
Boca y Racing empatan 0 a 0, ante un clima caliente en La Bombonera
Independiente pretende ponerle freno al andar ganador de River: hora, formaciones y TV
El duro relato del platense de Thiago Tirante: el mal momento que pasó junto a su novia en el Aeropuerto de Cancún
VIDEO.- Zurda y a la lona: así fue el nocaut de Mirco Cuello para que Argentina tenga un nuevo campeón mundial
¿Hubo impericia? La trama de la turbulenta llegada de Marcos Rojo a Racing y por qué no podrá jugar
Policiales
"A hacer explosiones a otro lado": con una grúa sobre orugas, aplastaron decenas de caños de escape de motos en Berisso
Explotación sexual en "privados" de La Plata: quedaron detenida "La Clona" y dos cómplices
Estuvo preso 17 años, salió en libertad y quedó detenido por robar un comercio en La Plata 
Trampa de fuego: dos jubilados muertos en Berisso
Las víctimas del fentanilo llegaron a 76 en todo el país
Información General
Podrá verse este finde desde La Plata: expectativa por la “parada planetaria”, un fenómeno astronómico poco frecuente
Contra el Alzheimer: destacan dos trabajos argentinos
Murió James Lovell, comandante del Apolo 13
“Frankenstein” ya causa 48% de los casos de Covid
Los números de la suerte del sábado 9 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

